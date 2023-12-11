МО: спецслужбы Украины готовят провокацию с применением отравляющих веществ

11 декабря 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

СБУ готовит провокацию с помощью химикатов против ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с помощью отравляющих веществ против российских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России», — сказал Кириллов, его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны РФ. Он добавил, что СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «РЕАЛАБ», которая специализируется на импорте химических реагентов. Кроме того, Украина планирует заразить водоисточники, запасы продовольствия и кормов для животных. В ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, заключил Кириллов.

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с помощью отравляющих веществ против российских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России», — сказал Кириллов, его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны РФ. Он добавил, что СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «РЕАЛАБ», которая специализируется на импорте химических реагентов. Кроме того, Украина планирует заразить водоисточники, запасы продовольствия и кормов для животных. В ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, заключил Кириллов.