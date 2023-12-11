МО: спецслужбы Украины готовят провокацию с применением отравляющих веществ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, радиация, заражение, противогаз, рхбз, stock
СБУ готовит провокацию с помощью химикатов против ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с помощью отравляющих веществ против российских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России», — сказал Кириллов, его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны РФ. Он добавил, что СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «РЕАЛАБ», которая специализируется на импорте химических реагентов.

Кроме того, Украина планирует заразить водоисточники, запасы продовольствия и кормов для животных. В ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, заключил Кириллов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с помощью отравляющих веществ против российских военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «Химикаты могут быть использованы СБУ для производства боевого отравляющего вещества с целью проведения ограниченной по масштабам провокационной акции в полосе действий наиболее активно наступающей группировки Вооруженных Сил России», — сказал Кириллов, его слова опубликованы в telegram-канале Минобороны РФ. Он добавил, что СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую компанию «РЕАЛАБ», которая специализируется на импорте химических реагентов. Кроме того, Украина планирует заразить водоисточники, запасы продовольствия и кормов для животных. В ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, заключил Кириллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...