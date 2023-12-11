Из Тюмени запустили авиарейс в Волгоград

Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings
С 15 января из Тюмени запустят рейс в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings.
«С 15 января 2024 года авиакомпания RedWings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в аэрогавани.
Вылет из Тюмени будет происходить в 18:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!