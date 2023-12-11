Из Тюмени запустили авиарейс в Волгоград

11 декабря 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 15 января из Тюмени запустят рейс в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings. «С 15 января 2024 года авиакомпания RedWings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в аэрогавани. Вылет из Тюмени будет происходить в 18:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысяч рублей.

С 15 января из Тюмени запустят рейс в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings. «С 15 января 2024 года авиакомпания RedWings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в аэрогавани. Вылет из Тюмени будет происходить в 18:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысяч рублей.