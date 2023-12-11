Из Тюмени запустили авиарейс в Волгоград

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ред вингс, авиакомпания red wings
Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings Фото:

С 15 января из Тюмени запустят рейс в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings.

«С 15 января 2024 года авиакомпания RedWings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в аэрогавани.

Вылет из Тюмени будет происходить в 18:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысяч рублей.

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С 15 января из Тюмени запустят рейс в Волгоград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты будет выполнять авиакомпания RedWings. «С 15 января 2024 года авиакомпания RedWings приступает к выполнению полетов из аэропорта Рощино в Волгоград. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю по понедельникам», — сообщили в аэрогавани. Вылет из Тюмени будет происходить в 18:05, время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов начинается от 6,5 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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