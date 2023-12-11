Путин назвал «святым делом» расширение арктической ипотеки для участников СВО

11 декабря 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО святым делом, а то, что ее не расширили, упущением. Он пообещал сделать это в будущем. «Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — сказал Путин на встрече с получателями «Арктической ипотеки» в режиме видеоконференции. Трансляция велась в telegram-канале «Известий».

Президент России Владимир Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО святым делом, а то, что ее не расширили, упущением. Он пообещал сделать это в будущем. «Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — сказал Путин на встрече с получателями «Арктической ипотеки» в режиме видеоконференции. Трансляция велась в telegram-канале «Известий».