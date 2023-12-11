Путин назвал «святым делом» расширение арктической ипотеки для участников СВО

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО Фото:

Президент России Владимир Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО святым делом, а то, что ее не расширили, упущением. Он пообещал сделать это в будущем.

«Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — сказал Путин на встрече с получателями «Арктической ипотеки» в режиме видеоконференции. Трансляция велась в telegram-канале «Известий».

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Президент России Владимир Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО святым делом, а то, что ее не расширили, упущением. Он пообещал сделать это в будущем. «Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — сказал Путин на встрече с получателями «Арктической ипотеки» в режиме видеоконференции. Трансляция велась в telegram-канале «Известий».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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