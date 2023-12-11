Путин назвал «святым делом» расширение арктической ипотеки для участников СВО

Путин пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО
Президент России Владимир Путин назвал то, что арктическую ипотеку для бойцов СВО святым делом, а то, что ее не расширили, упущением. Он пообещал сделать это в будущем.
«Это святое дело, техническое упущение, мы это сделаем», — сказал Путин на встрече с получателями «Арктической ипотеки» в режиме видеоконференции. Трансляция велась в telegram-канале «Известий».
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