Компании курганских оборонных заводов включили в список нуждающихся в работниках

11 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Конструкторские бюро курганских оборонных предприятий нуждаются в новых сотрудниках (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» включили в список нуждающихся в работниках. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 2 февраля 2023 года №11. <…> Добавить в перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников: АО «СКТБ «Курганприбор», АО «СКБМ» (находится под управлением «Курганмашзавода»», — говорится в документе. В список востребованных профессий вошли различные должности инженеров, а также наладчики станков с ПУ, монтажники и слесари механосборочных работ. Всего в обновленном перечне 11 специальностей. За год курганские оборонные заводы приняли на работу более 6 000 сотрудников. Среди них почти полтысячи являются студентами.

Конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» включили в список нуждающихся в работниках. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 2 февраля 2023 года №11. <…> Добавить в перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников: АО «СКТБ «Курганприбор», АО «СКБМ» (находится под управлением «Курганмашзавода»», — говорится в документе. В список востребованных профессий вошли различные должности инженеров, а также наладчики станков с ПУ, монтажники и слесари механосборочных работ. Всего в обновленном перечне 11 специальностей. За год курганские оборонные заводы приняли на работу более 6 000 сотрудников. Среди них почти полтысячи являются студентами.