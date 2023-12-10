10 декабря 2023

Компании курганских оборонных заводов включили в список нуждающихся в работниках

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3, рабочий
Конструкторские бюро курганских оборонных предприятий нуждаются в новых сотрудниках (архивное фото) Фото:

Конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» включили в список нуждающихся в работниках. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области.

«Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 2 февраля 2023 года №11. <…> Добавить в перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников: АО «СКТБ «Курганприбор», АО «СКБМ» (находится под управлением «Курганмашзавода»», — говорится в документе.

В список востребованных профессий вошли различные должности инженеров, а также наладчики станков с ПУ, монтажники и слесари механосборочных работ. Всего в обновленном перечне 11 специальностей.

За год курганские оборонные заводы приняли на работу более 6 000 сотрудников. Среди них почти полтысячи являются студентами.

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Конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» включили в список нуждающихся в работниках. Об этом сообщается в постановлении правительства Курганской области. «Внести изменения в постановление правительства Курганской области от 2 февраля 2023 года №11. <…> Добавить в перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников: АО «СКТБ «Курганприбор», АО «СКБМ» (находится под управлением «Курганмашзавода»», — говорится в документе. В список востребованных профессий вошли различные должности инженеров, а также наладчики станков с ПУ, монтажники и слесари механосборочных работ. Всего в обновленном перечне 11 специальностей. За год курганские оборонные заводы приняли на работу более 6 000 сотрудников. Среди них почти полтысячи являются студентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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