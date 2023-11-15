15 ноября 2023

Курганские оборонные заводы приняли на работу больше 6 тысяч сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, броневик, тигр, бронетранспортер, конвейер, stock
Количество занятых на предприятиях ОПК выросло на 3,5 тысячи Фото:

В Кургане оборонные предприятия приняли на работу больше шести тысяч человек. Сейчас на заводят работают 470 студентов, сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на депутатской комиссии в облдуме, передает корреспондент URA.RU.

«Предприятия ОПК Курганской области с 22 сентября 2022 года приняли 6663 человека. Прирост с учетом уволенных составил 3550 человек. В настоящее время трудоустроено 470 студентов на этих предприятиях. Подготовка кадров и работа центров занятости ориентированы на работу предприятий ОПК», — рассказал Ковалев.

Докладчик отметил, что регион оказывает поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Из областного бюджета в качестве поддержки заводам перечислено 313 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. На завод приглашали сварщиков и водителей-испытателей на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Также в 2023 году на базе оборонного завода «Курганприбор» открыли исправительный центр. В нем осужденные к принудительным работам помогают делать боеприпасы.

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В Кургане оборонные предприятия приняли на работу больше шести тысяч человек. Сейчас на заводят работают 470 студентов, сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев на депутатской комиссии в облдуме, передает корреспондент URA.RU. «Предприятия ОПК Курганской области с 22 сентября 2022 года приняли 6663 человека. Прирост с учетом уволенных составил 3550 человек. В настоящее время трудоустроено 470 студентов на этих предприятиях. Подготовка кадров и работа центров занятости ориентированы на работу предприятий ОПК», — рассказал Ковалев. Докладчик отметил, что регион оказывает поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Из областного бюджета в качестве поддержки заводам перечислено 313 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» назвали вакансии с самыми высокими зарплатами. На завод приглашали сварщиков и водителей-испытателей на зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Также в 2023 году на базе оборонного завода «Курганприбор» открыли исправительный центр. В нем осужденные к принудительным работам помогают делать боеприпасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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