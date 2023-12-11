К середине недели в ХМАО ожидается потепление

11 декабря 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Повышение температуры ожидают 13 декабря Фото: Александр Мамаев © URA.RU К середине недели в ХМАО ожидается потепление на 20 градусов. По данным окружного гидрометцентра, температура поднимется до минус 18. «13 декабря облачно с прояснениями. Ночью, местами днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30° С, местами по западной половине округа до -18° С. Днем -14,-19° С, местами по восточной половине округа до -25° С», — сообщают на своем сайте синоптики. 14 декабря продолжит подниматься вверх. Температура в округе, по данным синоптиков, составит минус 13-18 градусов. Аналогичный прогноз указан на сайтах «Gismeteo» и «Яндекс Погода». Ранее URA.RU сообщало, что на выходных температура в ХМАО пришли аномальные морозы. 10 декабря температура опустилась до -46 градусов.

К середине недели в ХМАО ожидается потепление на 20 градусов. По данным окружного гидрометцентра, температура поднимется до минус 18. «13 декабря облачно с прояснениями. Ночью, местами днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30° С, местами по западной половине округа до -18° С. Днем -14,-19° С, местами по восточной половине округа до -25° С», — сообщают на своем сайте синоптики. 14 декабря продолжит подниматься вверх. Температура в округе, по данным синоптиков, составит минус 13-18 градусов. Аналогичный прогноз указан на сайтах «Gismeteo» и «Яндекс Погода». Ранее URA.RU сообщало, что на выходных температура в ХМАО пришли аномальные морозы. 10 декабря температура опустилась до -46 градусов.