К середине недели в ХМАО ожидается потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение температуры ожидают 13 декабря Фото:

К середине недели в ХМАО ожидается потепление на 20 градусов. По данным окружного гидрометцентра, температура поднимется до минус 18.

«13 декабря облачно с прояснениями. Ночью, местами днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30° С, местами по западной половине округа до -18° С. Днем -14,-19° С, местами по восточной половине округа до -25° С», — сообщают на своем сайте синоптики.

14 декабря продолжит подниматься вверх. Температура в округе, по данным синоптиков, составит минус 13-18 градусов. Аналогичный прогноз указан на сайтах «Gismeteo» и «Яндекс Погода».

Ранее URA.RU сообщало, что на выходных температура в ХМАО пришли аномальные морозы. 10 декабря температура опустилась до -46 градусов.

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К середине недели в ХМАО ожидается потепление на 20 градусов. По данным окружного гидрометцентра, температура поднимется до минус 18. «13 декабря облачно с прояснениями. Ночью, местами днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30° С, местами по западной половине округа до -18° С. Днем -14,-19° С, местами по восточной половине округа до -25° С», — сообщают на своем сайте синоптики. 14 декабря продолжит подниматься вверх. Температура в округе, по данным синоптиков, составит минус 13-18 градусов. Аналогичный прогноз указан на сайтах «Gismeteo» и «Яндекс Погода». Ранее URA.RU сообщало, что на выходных температура в ХМАО пришли аномальные морозы. 10 декабря температура опустилась до -46 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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