Запад отказывает Зеленскому во встречах: что происходит

Президент Бразилии отказал Зеленскому во встрече

11 декабря 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Зеленскому все чаще отказывают во встречах Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 11 декабря отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это уже не первый случай, когда украинскому лидеру отказывают в переговорах или выступлениях. Ранее издание The Washington Post писало, что он теряет свое преимущество в глазах мирового сообщества на фоне успехов президента России Владимира Путина. Подробнее о произошедших инцидентах — в материале URA.RU. Газета The Washington Post в октябре опубликовала статью , в которой говорится о потере Зеленским преимущества в глазах мирового сообщества, и такая тенденция может сказаться на предоставлении помощи Киеву. «Существует беспокойство, что Украина теряет свое преимущество, в то время как Путин набирает силу, настаивая на том, что силы Москвы побеждают», — отмечалось в материале. Авторы писали, что контроль над этой ситуацией имеет решающее значение для сохранения общественной поддержки борьбы на Украине, которая начала ослабевать в некоторых западных странах, включая Соединенные Штаты. Отказ президента Бразилии от встречи Издание O Globo сообщило, что Лула не согласился на встречу с Зеленским. Там рассказали, что президент Украины выразил желание увидеться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине. Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале. Зеленскому не дали выступить в конгрессе США Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в сентябре отказал Зеленскому в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей, сообщил телеканал NBC News. По его словам, времени для выступления перед конгрессом недостаточно. Он также напомнил, что лидер Украины уже выступал перед конгрессом в конце 2022 года. Отказ в участии в саммите ЕС и стран Латинской Америки В июне ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия Зеленского в предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Президент рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, однако некоторые лидеры государств его заблокировали. Тогда он отметил, что не все страны Латинской Америки поддерживают стремление Киева вернуть утраченные территории. В Венесуэле также назвали участие Зеленского несвоевременным: зампредседателя комиссии по внешней политике парламента страны Иления Роса Медина Карраско заявила, что участие президента Украины в саммите было бы неуместным без приглашения Путина. В республике назвали ошибкой навязывание на встрече повестки дня, отличной от латиноамериканской, и усомнились, что на мероприятие можно было бы «уместить» Зеленского. Зеленского не пустили в Израиль В октябре украинский лидер выразил желание посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Тогда издание Ynet написало, что в стране ему сообщили, что сейчас неподходящее время. Несостоявшаяся встреча с Дудой На полях Генеральной Ассамблеи у украинского президента была запланирована встреча с лидером Польши Анджеем Дудой, однако 19 сентября стало известно о ее отмене «из-за изменения времени заседания». Такая отмена произошла на фоне ухудшения отношений сторон из-за позиции Варшавы по импорту украинского зерна. После своего выступления Дуда сказал, что Украина «ведет себя как утопающий» и поддерживающие ее страны имеют право «защищаться», так как Киев не получит помощи, если «утопит с собой» своих сторонников. Кроме того, в мае Зеленскому отказали в возможности выступить с речью по видеосвязи в финале песенного конкурса «Евровидение». Лидер Украины хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. Тогда Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса, сослался на то, что выступление украинского президента противоречило бы правилам мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 11 декабря отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это уже не первый случай, когда украинскому лидеру отказывают в переговорах или выступлениях. Ранее издание The Washington Post писало, что он теряет свое преимущество в глазах мирового сообщества на фоне успехов президента России Владимира Путина. Подробнее о произошедших инцидентах — в материале URA.RU. Газета The Washington Post в октябре опубликовала статью, в которой говорится о потере Зеленским преимущества в глазах мирового сообщества, и такая тенденция может сказаться на предоставлении помощи Киеву. «Существует беспокойство, что Украина теряет свое преимущество, в то время как Путин набирает силу, настаивая на том, что силы Москвы побеждают», — отмечалось в материале. Авторы писали, что контроль над этой ситуацией имеет решающее значение для сохранения общественной поддержки борьбы на Украине, которая начала ослабевать в некоторых западных странах, включая Соединенные Штаты. Издание O Globo сообщило, что Лула не согласился на встречу с Зеленским. Там рассказали, что президент Украины выразил желание увидеться со своим бразильским коллегой во время его пребывания в Бразилии на пути на инаугурацию нового лидера Хавьера Милея в Аргентине. Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Бразилии, запрос на встречу был сделан в последний момент — в четверг, когда Лула и бразильская дипломатия были заняты саммитом в Рио. Кроме того, время и обстоятельства встречи были рассмотрены как невозможные, заключили в материале. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в сентябре отказал Зеленскому в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей, сообщил телеканал NBC News. По его словам, времени для выступления перед конгрессом недостаточно. Он также напомнил, что лидер Украины уже выступал перед конгрессом в конце 2022 года. В июне ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия Зеленского в предстоящем саммите Евросоюза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Президент рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, однако некоторые лидеры государств его заблокировали. Тогда он отметил, что не все страны Латинской Америки поддерживают стремление Киева вернуть утраченные территории. В Венесуэле также назвали участие Зеленского несвоевременным: зампредседателя комиссии по внешней политике парламента страны Иления Роса Медина Карраско заявила, что участие президента Украины в саммите было бы неуместным без приглашения Путина. В республике назвали ошибкой навязывание на встрече повестки дня, отличной от латиноамериканской, и усомнились, что на мероприятие можно было бы «уместить» Зеленского. В октябре украинский лидер выразил желание посетить Израиль вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Тогда издание Ynet написало, что в стране ему сообщили, что сейчас неподходящее время. На полях Генеральной Ассамблеи у украинского президента была запланирована встреча с лидером Польши Анджеем Дудой, однако 19 сентября стало известно о ее отмене «из-за изменения времени заседания». Такая отмена произошла на фоне ухудшения отношений сторон из-за позиции Варшавы по импорту украинского зерна. После своего выступления Дуда сказал, что Украина «ведет себя как утопающий» и поддерживающие ее страны имеют право «защищаться», так как Киев не получит помощи, если «утопит с собой» своих сторонников. Кроме того, в мае Зеленскому отказали в возможности выступить с речью по видеосвязи в финале песенного конкурса «Евровидение». Лидер Украины хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. Тогда Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса, сослался на то, что выступление украинского президента противоречило бы правилам мероприятия.