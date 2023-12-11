Отца Юлии Савичевой уважали курганские группировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала про своего отца после просмотра сериала «Слово пацана». О том, каким ее отец был в молодости, Савичева написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мой папа был отъявленным хулиганом по кличке Савва в Кургане. Его побаивались и уважали местные группировки, и дрался он круто, любил боевые искусства. Постоянно тренировался, был худым, прыгучим и поджарым», — написала Савичева.

По словам певицы, в сериале «Слово пацана» показывают то время, в которое проходила молодость ее отца. «Я посмотрела первые три серии и не смогла дальше. На любителя», — отметила она.

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев отмечал, что поводов для его запрета нет, ведь он рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Роскомнадзор также не выявил никаких нарушений законов в фильме, сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Орлова, отправлявшая запрос в ведомство.