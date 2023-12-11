«АиФ»: пермяк мог расправиться с девушкой, найденной на дороге, из-за конфликтов

11 декабря 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

В СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что тело девушки нашли местные жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причиной убийства пермячки, чей труп был найден на дороге между двумя населенными пунктами в Пермском муниципальном округе, якобы могли послужить конфликты между ней и подозреваемым. Об этом заявили друзья погибшей девушки. «Один из посетителей бара стал оскорблять девушку за плотное телосложение, но она терпела до того момента, пока он не перешел на оскорбления ее матери. Тогда Оля (имя изменено) попросила заступиться двоих ребят, которые его побили. Еще один конфликт произошел между ней и этим же мужчиной, когда тот начал грубить бармену, а она за нее заступилась. Эти инциденты и могли послужить причиной расправы», — передает издание «Аргументы и Факты Пермь» слова друзей погибшей. Подруга убитой также рассказала изданию о произошедшем в вечер происшествия, ссылаясь на материалы с камер видеонаблюдения и родных девушки. «В тот вечер она отдыхала с подругой, но той надо было ехать домой и Оля осталась одна. Минут за двадцать до закрытия бара к ней подошла спутница этого мужчины, чтобы помириться с ней. Позже они вместе пошли в машину, и, со слов этой же спутницы, они собирались поехать в другой клуб», — пояснила она. С ее слов, подозреваемый якобы заявил на допросе, что «хотел убить вообще троих, включая тех парней, которые его избили». В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что житель Пермского муниципального округа зарезал свою знакомую посреди дороги между двумя населенными пунктами. По версии следствия, он пригласил ее поехать в другой населенный пункт, но по пути остановил машину, вывел девушку на дорогу и нанес ей 20 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Правоохранители установили личность пермяка, задержали его и поместили в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной убийства пермячки, чей труп был найден на дороге между двумя населенными пунктами в Пермском муниципальном округе, якобы могли послужить конфликты между ней и подозреваемым. Об этом заявили друзья погибшей девушки. «Один из посетителей бара стал оскорблять девушку за плотное телосложение, но она терпела до того момента, пока он не перешел на оскорбления ее матери. Тогда Оля (имя изменено) попросила заступиться двоих ребят, которые его побили. Еще один конфликт произошел между ней и этим же мужчиной, когда тот начал грубить бармену, а она за нее заступилась. Эти инциденты и могли послужить причиной расправы», — передает издание «Аргументы и Факты Пермь» слова друзей погибшей. Подруга убитой также рассказала изданию о произошедшем в вечер происшествия, ссылаясь на материалы с камер видеонаблюдения и родных девушки. «В тот вечер она отдыхала с подругой, но той надо было ехать домой и Оля осталась одна. Минут за двадцать до закрытия бара к ней подошла спутница этого мужчины, чтобы помириться с ней. Позже они вместе пошли в машину, и, со слов этой же спутницы, они собирались поехать в другой клуб», — пояснила она. С ее слов, подозреваемый якобы заявил на допросе, что «хотел убить вообще троих, включая тех парней, которые его избили». В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что житель Пермского муниципального округа зарезал свою знакомую посреди дороги между двумя населенными пунктами. По версии следствия, он пригласил ее поехать в другой населенный пункт, но по пути остановил машину, вывел девушку на дорогу и нанес ей 20 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Правоохранители установили личность пермяка, задержали его и поместили в СИЗО.