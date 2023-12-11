«Известия»: долги за ЖКХ приводят к проблемам с отоплением зимой

Долги за электроэнергию «негативно сказываются на подготовке к отопительному сезону» в России. Об этом заявил источник в электроэнергетической сфере.
«Накопление долгов на розничном рынке негативно сказывается на подготовке к отопительному сезону. Дело в том, что средства бизнеса на необходимые работы становятся ограниченными», — пояснил источник «Известиям».
По данным из письма Минэнерго в кабмин, которое есть в распоряжении «Известий», общая сумма потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев 2023 года составила 320,5 миллиарда рублей. Из них просроченные долги составили 216,3 миллиарда, а наибольшая задолженность приходится на потребителей сферы ЖКХ — 140,7 миллиарда рублей, что составляет 43,9%.
URA.RU приводило информацию о том, что делать в случае плохого отопления в квартире. Минимальные нормы температуры прописаны в правилах предоставления коммунальных услуг — в комнатах, находящихся в середине дома, в кухне и туалете, температура должна быть от 18 градусов, а в угловых комнатах — от 20 градусов. В случае нарушения следует подавать жалобу в аварийную службу, после чего должны назначить дату замера температуры.
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