FT: ЕК отдаст Украине 15 млрд евро от активов России

12 декабря 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Проблемы с помощью Украине дали импульс использовать доходы от замороженных активов Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины Еврокомиссия намерена отдать Украине 15 миллиардов долларов, которые соберет до 2027 года в виде доходов от замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times. «Доходы только замороженных активов российского Центробанка будут целью предложений Еврокомиссии, которые должны обеспечить поступления до трех миллиардов долларов в год, что позволит собрать сумму в 15 миллиардов долларов за период с 2023 по 2027 годы. Проблемы со сбором помощи Украине в ЕС и США дали новый импульс попыткам использовать доходы от замороженных активов Москвы», — отмечает Financial Times . Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы, страны Европейского союза выражают свою обеспокоенность по этому поводу. Среди членов Евросоюза наблюдаются серьезные разногласия по вопросу передачи замороженных активов России Украине. Перевести напрямую доходы от них в бюджет ЕС невозможно, поскольку это может привести к судебным разбирательствам и критике ЕЦБ, пишет RT.

Еврокомиссия намерена отдать Украине 15 миллиардов долларов, которые соберет до 2027 года в виде доходов от замороженных активов России. Об этом сообщила газета Financial Times. «Доходы только замороженных активов российского Центробанка будут целью предложений Еврокомиссии, которые должны обеспечить поступления до трех миллиардов долларов в год, что позволит собрать сумму в 15 миллиардов долларов за период с 2023 по 2027 годы. Проблемы со сбором помощи Украине в ЕС и США дали новый импульс попыткам использовать доходы от замороженных активов Москвы», — отмечает Financial Times. Украина в ближайшее время не получит замороженные российские активы, страны Европейского союза выражают свою обеспокоенность по этому поводу. Среди членов Евросоюза наблюдаются серьезные разногласия по вопросу передачи замороженных активов России Украине. Перевести напрямую доходы от них в бюджет ЕС невозможно, поскольку это может привести к судебным разбирательствам и критике ЕЦБ, пишет RT.