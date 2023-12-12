«Коммерсант»: Ростех не выполнит план по строительству самолетов к 2023 году

12 декабря 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

«Ростех» сможет передать в этом году один самолет Ту-214 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Об этом сообщили журналисты. «Казанский авиационный завод (входит в „Ростех“) достроит и передаст до конца этого года один Ту-214 (вместо трех — прим. URA.RU)», — рассказали журналисты «Коммерсанта» . По словам источника газеты, реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года. По одной из версий собеседника, самолет находится на стадии финальной сборки. Другая версия заключается в том, что судно находится в процессе технической приемки. Самолет не будет использоваться в коммерческих перевозках. Воздушный транспорт уйдет спецзаказчику. По информации нескольких источников, это либо СЛО «Россия», либо МЧС. Глава исполнительный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что на новой площадке авиационного завода в 2025 году выпустят 10 Ту-214. Чемезов уточнил, что транспортные самолеты очень нужны. Для расширения производства до 20 самолетов, по его словам, потребуются дополнительные деньги. Михаил Мишустин пообещал поддержать отечественное производство, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, передает телеканал 360. А также сказал, что можно рассмотреть разные варианты — от субсидирования кредитов до частичного использования средств Фонда национального благосостояния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкорпорация «Ростех» сможет достроить и передать в этом году максимум один самолет Ту-214 из трех запланированных. Об этом сообщили журналисты. «Казанский авиационный завод (входит в „Ростех“) достроит и передаст до конца этого года один Ту-214 (вместо трех — прим. URA.RU)», — рассказали журналисты «Коммерсанта». По словам источника газеты, реальная эксплуатация начнется не раньше 2024 года. По одной из версий собеседника, самолет находится на стадии финальной сборки. Другая версия заключается в том, что судно находится в процессе технической приемки. Самолет не будет использоваться в коммерческих перевозках. Воздушный транспорт уйдет спецзаказчику. По информации нескольких источников, это либо СЛО «Россия», либо МЧС. Глава исполнительный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что на новой площадке авиационного завода в 2025 году выпустят 10 Ту-214. Чемезов уточнил, что транспортные самолеты очень нужны. Для расширения производства до 20 самолетов, по его словам, потребуются дополнительные деньги. Михаил Мишустин пообещал поддержать отечественное производство, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, передает телеканал 360. А также сказал, что можно рассмотреть разные варианты — от субсидирования кредитов до частичного использования средств Фонда национального благосостояния.