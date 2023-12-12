Tele2 повысит цены на связь с Нового года более чем на 10%

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В сообщении оператора указано, что цены повысятся со 2-го января Фото:

Российский мобильный оператор Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Об этом рассказали три абонента оператора.

«Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — передает сообщение оператора одному из абонентов газета «Ведомости». Пользователь уточнил, что по тарифу «Везде онлайн 04_2020» после Нового года цена станет выше более чем на 10% — с 560 до 625 рублей.

Похожие сообщения журналисты газеты заметили «ВКонтакте». Один из абонентов получил сообщение об увеличении цены с 300 до 370 рублей с января 2024 года.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Российский мобильный оператор Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Об этом рассказали три абонента оператора. «Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — передает сообщение оператора одному из абонентов газета «Ведомости». Пользователь уточнил, что по тарифу «Везде онлайн 04_2020» после Нового года цена станет выше более чем на 10% — с 560 до 625 рублей. Похожие сообщения журналисты газеты заметили «ВКонтакте». Один из абонентов получил сообщение об увеличении цены с 300 до 370 рублей с января 2024 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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