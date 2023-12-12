Tele2 повысит цены на связь с Нового года более чем на 10%

12 декабря 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

В сообщении оператора указано, что цены повысятся со 2-го января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российский мобильный оператор Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Об этом рассказали три абонента оператора. «Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — передает сообщение оператора одному из абонентов газета « Ведомости ». Пользователь уточнил, что по тарифу «Везде онлайн 04_2020» после Нового года цена станет выше более чем на 10% — с 560 до 625 рублей. Похожие сообщения журналисты газеты заметили «ВКонтакте». Один из абонентов получил сообщение об увеличении цены с 300 до 370 рублей с января 2024 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не поступил.

Российский мобильный оператор Tele2 с начала 2024 года повысит цены на тарифы более чем на 10%. Об этом рассказали три абонента оператора. «Мы хотим честно предупредить: со 2 января 2024 г. ежемесячная плата за услуги связи с учетом индивидуальной скидки увеличится на 65 руб. в месяц. Изменения применятся в день очередного списания средств», — передает сообщение оператора одному из абонентов газета «Ведомости». Пользователь уточнил, что по тарифу «Везде онлайн 04_2020» после Нового года цена станет выше более чем на 10% — с 560 до 625 рублей. Похожие сообщения журналисты газеты заметили «ВКонтакте». Один из абонентов получил сообщение об увеличении цены с 300 до 370 рублей с января 2024 года. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не поступил.