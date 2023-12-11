Во многих городах ХМАО ученики первой смены не идут в школу

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены из-за морозов
Во многих городах ХМАО 12 декабря отменили уроки у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Занятия 12 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются. Температура от -36 до -38 градусов. Ветер до двух метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.
Занятия отменили у детей Ханты-Мансийска. Югорска, Сургута, Пыть-Яха, Покачей, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса и Когалыма. Также отменили учебу у школьников первой смены с 1 по 8 класс в Урае, Радужном и Нягани.
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