11 декабря 2023

Во многих городах ХМАО ученики первой смены не идут в школу

В ХМАО 12 декабря отменили занятия в некоторых городах у школьников первой смены
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, зима, кетово, школа, кетовская школа
В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены из-за морозов Фото:

Во многих городах ХМАО 12 декабря отменили уроки у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Занятия 12 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются. Температура от -36 до -38 градусов. Ветер до двух метров в секунду», — говорится в объявлении на портале.

Занятия отменили у детей Ханты-Мансийска. Югорска, Сургута, Пыть-Яха, Покачей, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса и Когалыма. Также отменили учебу у школьников первой смены с 1 по 8 класс в Урае, Радужном и Нягани.

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Во многих городах ХМАО 12 декабря отменили уроки у школьников первой смены. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Занятия 12 декабря первой смены с 1 по 11 класс отменяются. Температура от -36 до -38 градусов. Ветер до двух метров в секунду», — говорится в объявлении на портале. Занятия отменили у детей Ханты-Мансийска. Югорска, Сургута, Пыть-Яха, Покачей, Нижневартовска, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса и Когалыма. Также отменили учебу у школьников первой смены с 1 по 8 класс в Урае, Радужном и Нягани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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