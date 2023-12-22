22 декабря 2023

Жительница Курганской области получила срок за продажу 19 медицинских справок

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы Фото:

Жительницу Шадринска Курганской области приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за выдачу 19 фиктивных медицинских справок, на которых она заработала 37,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда.

«Признать подсудимую виновной в совершении 19 преступлений, предусмотренных статьями „Мелкий коммерческий подкуп“ и „Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“. Приговорить к полутора годам ограничения свободы и установить ограничения: не выезжать за пределы Шадринска без согласия госоргана, осуществляющего надзор, не менять место жительства или пребывания», — указано в документе.

В течение семи месяцев виновная девятнадцать раз внесла ложную информацию о заболеваниях, имеющихся у различных лиц. Женщина выдавала больничные листы, заработав в общей сумме 37,5 тысяч рублей. В суде она согласилась с обвинением и отказалась давать показания. Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой малолетнего ребенка.

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Жительницу Шадринска Курганской области приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за выдачу 19 фиктивных медицинских справок, на которых она заработала 37,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Признать подсудимую виновной в совершении 19 преступлений, предусмотренных статьями „Мелкий коммерческий подкуп“ и „Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“. Приговорить к полутора годам ограничения свободы и установить ограничения: не выезжать за пределы Шадринска без согласия госоргана, осуществляющего надзор, не менять место жительства или пребывания», — указано в документе. В течение семи месяцев виновная девятнадцать раз внесла ложную информацию о заболеваниях, имеющихся у различных лиц. Женщина выдавала больничные листы, заработав в общей сумме 37,5 тысяч рублей. В суде она согласилась с обвинением и отказалась давать показания. Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой малолетнего ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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