Жительница Курганской области получила срок за продажу 19 медицинских справок

Жительницу Шадринска Курганской области приговорили к 1,5 годам ограничения свободы за выдачу 19 фиктивных медицинских справок, на которых она заработала 37,5 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда.
«Признать подсудимую виновной в совершении 19 преступлений, предусмотренных статьями „Мелкий коммерческий подкуп“ и „Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей“. Приговорить к полутора годам ограничения свободы и установить ограничения: не выезжать за пределы Шадринска без согласия госоргана, осуществляющего надзор, не менять место жительства или пребывания», — указано в документе.
В течение семи месяцев виновная девятнадцать раз внесла ложную информацию о заболеваниях, имеющихся у различных лиц. Женщина выдавала больничные листы, заработав в общей сумме 37,5 тысяч рублей. В суде она согласилась с обвинением и отказалась давать показания. Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой малолетнего ребенка.
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