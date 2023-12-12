NYT: тактика США по обучению ВСУ оказалась провальной

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Украина ожидала, что оборона ВС РФ будет слабее Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Перед контрнаступлением Соединенные Штаты учили ВСУ по американскому образцу, но такой подход оказался безуспешным. ВС РФ оказались сильнее, чем ожидали на Западе. Об этом сообщает The New York Times.

«Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделки украинской армии по образу американской. По словам критиков, именно такой подход Соединенные Штаты опробовали во Вьетнаме, <…>, но в основном безуспешно. <…> Обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем предполагали США», — передает газета, ссылаясь на украинские и американские источники. В материале уточняется, что в то время, как США учили Киев пользоваться западным оружием, российские войска приготовились к предстоящей битве.

Провал данной тактики Америки в материале демонстрируется на примере Работино. Из-за силы российской обороны Украина не смогла одержать победу в данном районе. Вместо этого все обернулось кровавым изнурением ВСУ. Стратеги из США и Украины изначально не осознавали, насколько много внимания РФ уделяет своей обороне. Украинские военнослужащие ждали, что будет проще.

Известно, что при неудачном контрнаступлении ВСУ было уничтожено 18 тысяч единиц техники. Среди них французские танки AMX, немецкие Leopard, американские БМП Bradley. А также минимум один британский танк Challenger 2. Одних только танков ВС РФ ликвидировали в количестве 557 штук. Они должны были стать основной силой удара для украинской армии.

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Перед контрнаступлением Соединенные Штаты учили ВСУ по американскому образцу, но такой подход оказался безуспешным. ВС РФ оказались сильнее, чем ожидали на Западе. Об этом сообщает The New York Times. «Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделки украинской армии по образу американской. По словам критиков, именно такой подход Соединенные Штаты опробовали во Вьетнаме, <…>, но в основном безуспешно. <…> Обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем предполагали США», — передает газета, ссылаясь на украинские и американские источники. В материале уточняется, что в то время, как США учили Киев пользоваться западным оружием, российские войска приготовились к предстоящей битве. Провал данной тактики Америки в материале демонстрируется на примере Работино. Из-за силы российской обороны Украина не смогла одержать победу в данном районе. Вместо этого все обернулось кровавым изнурением ВСУ. Стратеги из США и Украины изначально не осознавали, насколько много внимания РФ уделяет своей обороне. Украинские военнослужащие ждали, что будет проще. Известно, что при неудачном контрнаступлении ВСУ было уничтожено 18 тысяч единиц техники. Среди них французские танки AMX, немецкие Leopard, американские БМП Bradley. А также минимум один британский танк Challenger 2. Одних только танков ВС РФ ликвидировали в количестве 557 штук. Они должны были стать основной силой удара для украинской армии.
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