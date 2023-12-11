11 декабря 2023

Власти ЯНАО заключили соглашение с подрядчиком для строительства новой дороги

В ЯНАО дорогу до горнолыжного курорта построит ООО «Полярная магистраль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, бульдозер, улица коли мяготина, зима, рабочий в спецовке, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
В ЯНАО нашли подрядчика для строительства дороги Харп — Рай-Из (архивное фото) Фото:

Правительство ЯНАО заключило соглашение с компанией «Полярная магистраль» на проектирование, строительство и обслуживание дороги, которая свяжет поселок Харп и строящийся горный курорт Рай-Из. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Концессионное соглашение заключено между правительством автономного округа и ООО „Полярная магистраль“. Компания полностью возьмет на себя проектирование, строительство и дальнейшее обслуживание дороги. Дорога соединит поселок Харп и новый туристический комплекс с горнолыжным курортом на севере горного массива „Рай-Из“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Соглашение предусматривает весь цикл строительства — от проектирования до последующего обслуживания. Работы по устройству дороги, протяженностью свыше 19 километров, планируют завершить в 2026 году.

Ранее URA.RU рассказало, что с ООО «Полярная магистраль» ведутся переговоры о строительстве дороги Харп — Рай-Из. Работа должна вестись в рамках концессионного соглашения.

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Правительство ЯНАО заключило соглашение с компанией «Полярная магистраль» на проектирование, строительство и обслуживание дороги, которая свяжет поселок Харп и строящийся горный курорт Рай-Из. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Концессионное соглашение заключено между правительством автономного округа и ООО „Полярная магистраль“. Компания полностью возьмет на себя проектирование, строительство и дальнейшее обслуживание дороги. Дорога соединит поселок Харп и новый туристический комплекс с горнолыжным курортом на севере горного массива „Рай-Из“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Соглашение предусматривает весь цикл строительства — от проектирования до последующего обслуживания. Работы по устройству дороги, протяженностью свыше 19 километров, планируют завершить в 2026 году. Ранее URA.RU рассказало, что с ООО «Полярная магистраль» ведутся переговоры о строительстве дороги Харп — Рай-Из. Работа должна вестись в рамках концессионного соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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