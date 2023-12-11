Челябинские спасатели помогли изъять младенца у неблагополучной матери

Поисково-спасательная служба (ПСС) Миасса Челябинской области помогла подобраться к кричащему младенцу, на плач которого не реагировала его мать. Ребенка передали органам опеки, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе ПСС региона.
«Плачь и крики грудничка были слышны во всем подъезде, но входную дверь никто не открывал. Спасатели при помощи шанцевого инструмента предоставили доступ комиссии в съемное жилье. Младенец передан представителям органов опеки», — уточнили в ПСС.
В квартире обнаружили мать ребенка, однако она не реагировала на ситуацию. На отсутствие должного внимания женщины к четырехмесячному ребенку неоднократно жаловались родственники и соседи. После очередного сигнала к семье нагрянула опека. Сейчас решается дальнейшая судьба младенца.
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