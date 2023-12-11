11 декабря 2023

Челябинские спасатели помогли изъять младенца у неблагополучной матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Органы опеки изъяли младенца у неблагополучной матери ночью Фото:

Поисково-спасательная служба (ПСС) Миасса Челябинской области помогла подобраться к кричащему младенцу, на плач которого не реагировала его мать. Ребенка передали органам опеки, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе ПСС региона.

«Плачь и крики грудничка были слышны во всем подъезде, но входную дверь никто не открывал. Спасатели при помощи шанцевого инструмента предоставили доступ комиссии в съемное жилье. Младенец передан представителям органов опеки», — уточнили в ПСС.

В квартире обнаружили мать ребенка, однако она не реагировала на ситуацию. На отсутствие должного внимания женщины к четырехмесячному ребенку неоднократно жаловались родственники и соседи. После очередного сигнала к семье нагрянула опека. Сейчас решается дальнейшая судьба младенца.

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Поисково-спасательная служба (ПСС) Миасса Челябинской области помогла подобраться к кричащему младенцу, на плач которого не реагировала его мать. Ребенка передали органам опеки, сообщили URA.RU 12 декабря в пресс-службе ПСС региона. «Плачь и крики грудничка были слышны во всем подъезде, но входную дверь никто не открывал. Спасатели при помощи шанцевого инструмента предоставили доступ комиссии в съемное жилье. Младенец передан представителям органов опеки», — уточнили в ПСС. В квартире обнаружили мать ребенка, однако она не реагировала на ситуацию. На отсутствие должного внимания женщины к четырехмесячному ребенку неоднократно жаловались родственники и соседи. После очередного сигнала к семье нагрянула опека. Сейчас решается дальнейшая судьба младенца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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