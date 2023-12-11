Общество ЖКХ и Городская среда Во время морозов в Перми затопило улицу. Фото 12 декабря 2023 в 11:14 Размер текста - 17 + Сейчас территория около здания на Пермской, 38 покрыто льдом Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми на пересечении улиц Горького и Пермской произошла утечка водопровода. Из-за этого тротуар перед домом по улице Пермская, 38 почти полностью покрылся льдом, сообщает корреспондент URA.RU с места. «Пермская, 38. Все залило водой, видимо ночью, потому что почти застыло уже», — сообщает корреспондент. На месте работают сотрудники «Новогор-Прикамье». Как сообщили в пресс-службе «Новогора», произошла утечка на водопроводе. Сейчас на месте работает бригада, специалисты ищут место локализации аварии. Также компания привезла трактор, который убирает наледь с тротуара. Ранее специалисты министерства территориальной безопасности предупреждали жителей края, что из-за морозов будут чаще происходить аварии на системах ЖКХ и техногенных пожаров. Это связано с перегрузкой электросетей. Власти в регионе уже начали вводить режим повышенной готовности из-за экстремальных холодов. Тротуар около здания на Пермской, 38 покрылся льдом URA.RU В Перми на пересечении улиц Горького и Пермской произошла утечка водопровода. Из-за этого тротуар перед домом по улице Пермская, 38 почти полностью покрылся льдом, сообщает корреспондент URA.RU с места. «Пермская, 38. Все залило водой, видимо ночью, потому что почти застыло уже», — сообщает корреспондент. На месте работают сотрудники «Новогор-Прикамье». Как сообщили в пресс-службе «Новогора», произошла утечка на водопроводе. Сейчас на месте работает бригада, специалисты ищут место локализации аварии. Также компания привезла трактор, который убирает наледь с тротуара. Ранее специалисты министерства территориальной безопасности предупреждали жителей края, что из-за морозов будут чаще происходить аварии на системах ЖКХ и техногенных пожаров. Это связано с перегрузкой электросетей. Власти в регионе уже начали вводить режим повышенной готовности из-за экстремальных холодов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям