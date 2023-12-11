11 декабря 2023

Во время морозов в Перми затопило улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия потопа на улице Татищева, 179. Екатеринбург, зима, автомобиль, потоп, устранение последствий, мороз, холод, примерзшие колеса
Сейчас территория около здания на Пермской, 38 покрыто льдом Фото:

В Перми на пересечении улиц Горького и Пермской произошла утечка водопровода. Из-за этого тротуар перед домом по улице Пермская, 38 почти полностью покрылся льдом, сообщает корреспондент URA.RU с места.

«Пермская, 38. Все залило водой, видимо ночью, потому что почти застыло уже», — сообщает корреспондент. На месте работают сотрудники «Новогор-Прикамье».

Как сообщили в пресс-службе «Новогора», произошла утечка на водопроводе. Сейчас на месте работает бригада, специалисты ищут место локализации аварии. Также компания привезла трактор, который убирает наледь с тротуара.

Ранее специалисты министерства территориальной безопасности предупреждали жителей края, что из-за морозов будут чаще происходить аварии на системах ЖКХ и техногенных пожаров. Это связано с перегрузкой электросетей. Власти в регионе уже начали вводить режим повышенной готовности из-за экстремальных холодов.

Тротуар около здания на Пермской, 38 покрылся льдом
Тротуар около здания на Пермской, 38 покрылся льдом

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В Перми на пересечении улиц Горького и Пермской произошла утечка водопровода. Из-за этого тротуар перед домом по улице Пермская, 38 почти полностью покрылся льдом, сообщает корреспондент URA.RU с места. «Пермская, 38. Все залило водой, видимо ночью, потому что почти застыло уже», — сообщает корреспондент. На месте работают сотрудники «Новогор-Прикамье». Как сообщили в пресс-службе «Новогора», произошла утечка на водопроводе. Сейчас на месте работает бригада, специалисты ищут место локализации аварии. Также компания привезла трактор, который убирает наледь с тротуара. Ранее специалисты министерства территориальной безопасности предупреждали жителей края, что из-за морозов будут чаще происходить аварии на системах ЖКХ и техногенных пожаров. Это связано с перегрузкой электросетей. Власти в регионе уже начали вводить режим повышенной готовности из-за экстремальных холодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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