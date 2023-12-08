На территории Пермского края ввели особый режим из-за экстремальных холодов

Власти ввели в населенных пунктах Прикамья режим повышенной готовности в морозы

09 декабря 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Метеорологи предупреждают жителей Прикамья об экстремально низких температурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 19 населенных пунктах Пермского края введен режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщают источники, знакомые с обстановкой в муниципалитетах региона. Согласно прогнозу синоптиков, 9 и 10 декабря местам в Прикамье температура опустится до -40 градусов. «Из-за сильных морозов в Пермском крае введен режим повышенной готовности. Он действует на территории Березников, Верещагино, Горнозаводска, Губахи, Добрянки, Кизела, Кишерти, Уинска, Александровска, Кудымкара, Краснокамска, Суксуна, Кунгура, Нытвы, Ильинска, Краснокамска, Орды, в Уинском, Частинском и Березовском округах, а также в Пермском районе», — передают источники, сообщает «КП-Пермь». Режим предусматривает ряд мер, направленных на усиление безопасности и предупреждение возможных проблем. Все госорганы переводятся на усиленный режим работы, профильные ведомства и министерства готовятся к спасению населения и ликвидации последствий ЧС. Метеорологи предупреждают, что морозы в регионе станут самыми продолжительными за последние 17 лет. О том, как безболезненно пережить период холодов, URA.RU рассказывал опытный путешественник из Перми Антон Уткин.

В 19 населенных пунктах Пермского края введен режим повышенной готовности из-за морозов. Об этом сообщают источники, знакомые с обстановкой в муниципалитетах региона. Согласно прогнозу синоптиков, 9 и 10 декабря местам в Прикамье температура опустится до -40 градусов. «Из-за сильных морозов в Пермском крае введен режим повышенной готовности. Он действует на территории Березников, Верещагино, Горнозаводска, Губахи, Добрянки, Кизела, Кишерти, Уинска, Александровска, Кудымкара, Краснокамска, Суксуна, Кунгура, Нытвы, Ильинска, Краснокамска, Орды, в Уинском, Частинском и Березовском округах, а также в Пермском районе», — передают источники, сообщает «КП-Пермь». Режим предусматривает ряд мер, направленных на усиление безопасности и предупреждение возможных проблем. Все госорганы переводятся на усиленный режим работы, профильные ведомства и министерства готовятся к спасению населения и ликвидации последствий ЧС. Метеорологи предупреждают, что морозы в регионе станут самыми продолжительными за последние 17 лет. О том, как безболезненно пережить период холодов, URA.RU рассказывал опытный путешественник из Перми Антон Уткин.