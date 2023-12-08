Пермяков предупредили о массовых коммунальных авариях и пожарах

Минтербез: в Пермском крае возможны аварии в системе ЖКХ и пожары из-за морозов

09 декабря 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Пермяков предупредили о возможном росте коммунальных аварий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сильные морозы в Пермском крае могут стать причиной роста аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к увеличению техногенных пожаров, связанных с перегрузкой электросети. Об этом предупреждают специалисты министерства территориальной безопасности региона. «Из-за сильных морозов вероятны аварии в системах ЖКХ. Также может вырасти число техногенных пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей от электрообогревателей», — указано в telegram-канале ведомства. Согласно прогнозу, в Прикамье в ночь на 10 декабря температура может опуститься до −42 градусов. Из-за экстремальных холодов в 19 населенных пунктах региона ввели режим повышенной готовности.

Сильные морозы в Пермском крае могут стать причиной роста аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к увеличению техногенных пожаров, связанных с перегрузкой электросети. Об этом предупреждают специалисты министерства территориальной безопасности региона. «Из-за сильных морозов вероятны аварии в системах ЖКХ. Также может вырасти число техногенных пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей от электрообогревателей», — указано в telegram-канале ведомства. Согласно прогнозу, в Прикамье в ночь на 10 декабря температура может опуститься до −42 градусов. Из-за экстремальных холодов в 19 населенных пунктах региона ввели режим повышенной готовности.