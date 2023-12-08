08 декабря 2023

Пермяков предупредили о массовых коммунальных авариях и пожарах

Минтербез: в Пермском крае возможны аварии в системе ЖКХ и пожары из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, коммунальная авария, пар, етк, екатеринбургская теплосетевая компания
Пермяков предупредили о возможном росте коммунальных аварий Фото:

Сильные морозы в Пермском крае могут стать причиной роста аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к увеличению техногенных пожаров, связанных с перегрузкой электросети. Об этом предупреждают специалисты министерства территориальной безопасности региона.

«Из-за сильных морозов вероятны аварии в системах ЖКХ. Также может вырасти число техногенных пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей от электрообогревателей», — указано в telegram-канале ведомства.

Согласно прогнозу, в Прикамье в ночь на 10 декабря температура может опуститься до −42 градусов. Из-за экстремальных холодов в 19 населенных пунктах региона ввели режим повышенной готовности.

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Сильные морозы в Пермском крае могут стать причиной роста аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к увеличению техногенных пожаров, связанных с перегрузкой электросети. Об этом предупреждают специалисты министерства территориальной безопасности региона. «Из-за сильных морозов вероятны аварии в системах ЖКХ. Также может вырасти число техногенных пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей от электрообогревателей», — указано в telegram-канале ведомства. Согласно прогнозу, в Прикамье в ночь на 10 декабря температура может опуститься до −42 градусов. Из-за экстремальных холодов в 19 населенных пунктах региона ввели режим повышенной готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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