Пермяков предупредили о массовых коммунальных авариях и пожарах

Сильные морозы в Пермском крае могут стать причиной роста аварий в системах жилищно-коммунального хозяйства и привести к увеличению техногенных пожаров, связанных с перегрузкой электросети. Об этом предупреждают специалисты министерства территориальной безопасности региона.
«Из-за сильных морозов вероятны аварии в системах ЖКХ. Также может вырасти число техногенных пожаров из-за перекала печей и перегрузки электросетей от электрообогревателей», — указано в telegram-канале ведомства.
Согласно прогнозу, в Прикамье в ночь на 10 декабря температура может опуститься до −42 градусов. Из-за экстремальных холодов в 19 населенных пунктах региона ввели режим повышенной готовности.
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