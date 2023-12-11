Полпред Якушев и глава АвтоВАЗа Соколов обсудят в Челябинске проблемы автопрома

12 декабря 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев 13 декабря приедет в Челябинск на совещание машиностроителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов 13 декабря приедут в Челябинск для участия в заседании областного совета Союза машиностроителей России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ЧРО «СоюзМаш России» 12 декабря. «Расширенное заседание регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России состоится 13 декабря. Участие в нем примут полпред Владимр Якушев, президент АО „АвтоВАЗ“ Максим Соколов, замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк, гендиректор Автозавода „Урал“, председатель ЧРО „СоюзМаш России“ Павел Яковлев. Также будут присутствовать представители министерств челябинского правительства, члены регсовета и реготделения ЧРО „СоюзМаш России“», — пояснили в пресс-службе. Во время заседания будут обсуждаться межрегиональная кооперации в автопроме и кадровом вопросе Федеральной программы «Профессионалитет»; итоги и перспективы кадрового обеспечения региональных предприятий ОПК: результаты деятельности работы областного отделения Союза машиностроителей в 2023 году и программы поддержки промышленности со стороны ФРП на будущий год.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов 13 декабря приедут в Челябинск для участия в заседании областного совета Союза машиностроителей России. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ЧРО «СоюзМаш России» 12 декабря. «Расширенное заседание регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России состоится 13 декабря. Участие в нем примут полпред Владимр Якушев, президент АО „АвтоВАЗ“ Максим Соколов, замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк, гендиректор Автозавода „Урал“, председатель ЧРО „СоюзМаш России“ Павел Яковлев. Также будут присутствовать представители министерств челябинского правительства, члены регсовета и реготделения ЧРО „СоюзМаш России“», — пояснили в пресс-службе. Во время заседания будут обсуждаться межрегиональная кооперации в автопроме и кадровом вопросе Федеральной программы «Профессионалитет»; итоги и перспективы кадрового обеспечения региональных предприятий ОПК: результаты деятельности работы областного отделения Союза машиностроителей в 2023 году и программы поддержки промышленности со стороны ФРП на будущий год.