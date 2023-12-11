В ЯНАО на главной переправе увеличили грузоподъемность транспорта

На переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность
В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность автотранспорта до пяти тонн, а гусеничного до 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность. Движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн, гусеничных — до 10 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.
Ледовая переправа была открыта для движения автотранспорта 1 декабря. Грузоподъемность автотранспорта ограничивалась 3,5 тонны.
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