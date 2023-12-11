11 декабря 2023

В ЯНАО на главной переправе увеличили грузоподъемность транспорта

На переправе Салехард — Лабытнанги могут проезжать автомобили до пяти тонн
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица
На переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность Фото:

В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность автотранспорта до пяти тонн, а гусеничного до 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность. Движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн, гусеничных — до 10 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

Ледовая переправа была открыта для движения автотранспорта 1 декабря. Грузоподъемность автотранспорта ограничивалась 3,5 тонны.

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В ЯНАО на переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность автотранспорта до пяти тонн, а гусеничного до 10 тонн. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги повышается грузоподъемность. Движение разрешено для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн, гусеничных — до 10 тонн», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Ледовая переправа была открыта для движения автотранспорта 1 декабря. Грузоподъемность автотранспорта ограничивалась 3,5 тонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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