30 ноября 2023

В ЯНАО готовят к открытию главную ледовую переправу

Дорожники планируют открыть автомобильное движение на переправе через Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога, ледовая переправа
В ЯНАО откроют автомобильное движение по переправе Салехард — Лабытнанги Фото:

В ЯНАО открытие главной ледовой переправы через Обь для движения автотранспорта планируется 1 декабря. Проводятся последние приготовления, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного дептранса.

«Открытие автомобильного движения на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги планируется 1 декабря. О времени будет сообщено дополнительно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.

Сейчас переправу обслуживают суда на воздушной подушке. Из-за усиления ветра работа переправы была приостановлена в ночь с 28 на 29 ноября.

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В ЯНАО открытие главной ледовой переправы через Обь для движения автотранспорта планируется 1 декабря. Проводятся последние приготовления, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного дептранса. «Открытие автомобильного движения на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги планируется 1 декабря. О времени будет сообщено дополнительно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Сейчас переправу обслуживают суда на воздушной подушке. Из-за усиления ветра работа переправы была приостановлена в ночь с 28 на 29 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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