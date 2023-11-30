В ЯНАО готовят к открытию главную ледовую переправу

Дорожники планируют открыть автомобильное движение на переправе через Обь

01 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В ЯНАО откроют автомобильное движение по переправе Салехард — Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО открытие главной ледовой переправы через Обь для движения автотранспорта планируется 1 декабря. Проводятся последние приготовления, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного дептранса. «Открытие автомобильного движения на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги планируется 1 декабря. О времени будет сообщено дополнительно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Сейчас переправу обслуживают суда на воздушной подушке. Из-за усиления ветра работа переправы была приостановлена в ночь с 28 на 29 ноября.

В ЯНАО открытие главной ледовой переправы через Обь для движения автотранспорта планируется 1 декабря. Проводятся последние приготовления, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного дептранса. «Открытие автомобильного движения на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги планируется 1 декабря. О времени будет сообщено дополнительно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. Сейчас переправу обслуживают суда на воздушной подушке. Из-за усиления ветра работа переправы была приостановлена в ночь с 28 на 29 ноября.