В ЯНАО готовят к открытию главную ледовую переправу

В ЯНАО откроют автомобильное движение по переправе Салехард — Лабытнанги
В ЯНАО открытие главной ледовой переправы через Обь для движения автотранспорта планируется 1 декабря. Проводятся последние приготовления, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного дептранса.
«Открытие автомобильного движения на переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги планируется 1 декабря. О времени будет сообщено дополнительно», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
Сейчас переправу обслуживают суда на воздушной подушке. Из-за усиления ветра работа переправы была приостановлена в ночь с 28 на 29 ноября.
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