11 декабря 2023

Тюменский бар станет частью крупного ресторанного холдинга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шеф-повар ресторана "Ремикс". Тюмень, ресторан ремикс, холдинг максим
Концепцию заведения и интерьер менять не планируют Фото:

Тюменский бар «Дело» в декабре войдет в состав ресторанного холдинга «Максим». Концепцию заведения и интерьер менять не планируют. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети ресторанов.

«Не скрою, предложение о покупке стало для меня неожиданностью. Позднее, узнав о причинах продажи, проанализировав все активы и вводные, мы вместе с командой приняли положительное решение. В наших планах продолжить работу заведения, не меняя концепции и интерьера», — рассказала учредитель холдинга Лариса Невидайло.

Как добавил совладелец бара «Дело» Сергей Бормотов, решение о продаже заведения принято по нескольким причинам. Среди них сложности в введении бизнеса и развитие другого бара «Здоровье». Отмечается, что условия сделки являются коммерческой тайной.

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Тюменский бар «Дело» в декабре войдет в состав ресторанного холдинга «Максим». Концепцию заведения и интерьер менять не планируют. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети ресторанов. «Не скрою, предложение о покупке стало для меня неожиданностью. Позднее, узнав о причинах продажи, проанализировав все активы и вводные, мы вместе с командой приняли положительное решение. В наших планах продолжить работу заведения, не меняя концепции и интерьера», — рассказала учредитель холдинга Лариса Невидайло. Как добавил совладелец бара «Дело» Сергей Бормотов, решение о продаже заведения принято по нескольким причинам. Среди них сложности в введении бизнеса и развитие другого бара «Здоровье». Отмечается, что условия сделки являются коммерческой тайной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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