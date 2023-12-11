Тюменский бар станет частью крупного ресторанного холдинга

Тюменский бар «Дело» в декабре войдет в состав ресторанного холдинга «Максим». Концепцию заведения и интерьер менять не планируют. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети ресторанов.
«Не скрою, предложение о покупке стало для меня неожиданностью. Позднее, узнав о причинах продажи, проанализировав все активы и вводные, мы вместе с командой приняли положительное решение. В наших планах продолжить работу заведения, не меняя концепции и интерьера», — рассказала учредитель холдинга Лариса Невидайло.
Как добавил совладелец бара «Дело» Сергей Бормотов, решение о продаже заведения принято по нескольким причинам. Среди них сложности в введении бизнеса и развитие другого бара «Здоровье». Отмечается, что условия сделки являются коммерческой тайной.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.