Осужденный за убийства экс-губернатор Фургал снова предстал перед судом

Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно нему, за время существования предполагаемое организованное преступное сообщество (ОПС) бывшего губернатора похитило банковские кредиты на сумму в миллиарды рублей.
«Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования предполагаемое ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей», — передает «Коммерсант». Известно, что ущерб мог составить еще больше, если бы преступную деятельность Фургала не пресекли.
Издание передает версию следствия о втором уголовном деле. Согласно ней, данное преступление удалось реализовать после того, как экс-губернатор убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам неограниченное финансирование. Фургал пообещал банкиру устранить препятствия, которые могли помешать заемщикам вернуть кредиты. Но обещание он так и не выполнил.
Сергей Фургал осужден на 22 года. Он обвинен в организации трех убийств и в покушении на убийство в начале 2000-х годов. Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян завил, что тот не будет приговорен к пожизненному сроку. Это связано с истечением срока давности обвинения.
Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно нему, за время существования предполагаемое организованное преступное сообщество (ОПС) бывшего губернатора похитило банковские кредиты на сумму в миллиарды рублей. «Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования предполагаемое ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей», — передает «Коммерсант». Известно, что ущерб мог составить еще больше, если бы преступную деятельность Фургала не пресекли. Издание передает версию следствия о втором уголовном деле. Согласно ней, данное преступление удалось реализовать после того, как экс-губернатор убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам неограниченное финансирование. Фургал пообещал банкиру устранить препятствия, которые могли помешать заемщикам вернуть кредиты. Но обещание он так и не выполнил. Сергей Фургал осужден на 22 года. Он обвинен в организации трех убийств и в покушении на убийство в начале 2000-х годов. Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян завил, что тот не будет приговорен к пожизненному сроку. Это связано с истечением срока давности обвинения.