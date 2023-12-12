Осужденный за убийства экс-губернатор Фургал снова предстал перед судом

12 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Фургал обвиняется в хищении банковских кредитов на огромную сумму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело экс-губернатора Фургала Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно нему, за время существования предполагаемое организованное преступное сообщество (ОПС) бывшего губернатора похитило банковские кредиты на сумму в миллиарды рублей. «Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования предполагаемое ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей», — передает « Коммерсант» . Известно, что ущерб мог составить еще больше, если бы преступную деятельность Фургала не пресекли. Издание передает версию следствия о втором уголовном деле. Согласно ней, данное преступление удалось реализовать после того, как экс-губернатор убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам неограниченное финансирование. Фургал пообещал банкиру устранить препятствия, которые могли помешать заемщикам вернуть кредиты. Но обещание он так и не выполнил. Сергей Фургал осужден на 22 года. Он обвинен в организации трех убийств и в покушении на убийство в начале 2000-х годов. Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян завил, что тот не будет приговорен к пожизненному сроку. Это связано с истечением срока давности обвинения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бабушкинский районный суд Москвы начал рассмотрение второго уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Согласно нему, за время существования предполагаемое организованное преступное сообщество (ОПС) бывшего губернатора похитило банковские кредиты на сумму в миллиарды рублей. «Из предъявленных фигурантам обвинений следует, что за полтора года своего существования предполагаемое ОПС экс-губернатора похитило банковские кредиты на миллиарды рублей», — передает «Коммерсант». Известно, что ущерб мог составить еще больше, если бы преступную деятельность Фургала не пресекли. Издание передает версию следствия о втором уголовном деле. Согласно ней, данное преступление удалось реализовать после того, как экс-губернатор убедил председателя правления МСП-банка Дмитрия Голованова предоставить близким к ГК «Торэкс» коммерческим структурам неограниченное финансирование. Фургал пообещал банкиру устранить препятствия, которые могли помешать заемщикам вернуть кредиты. Но обещание он так и не выполнил. Сергей Фургал осужден на 22 года. Он обвинен в организации трех убийств и в покушении на убийство в начале 2000-х годов. Ранее адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян завил, что тот не будет приговорен к пожизненному сроку. Это связано с истечением срока давности обвинения.