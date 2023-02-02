02 февраля 2023

Адвокат Фургала дал прогноз по пожизненному сроку для политика

Адвокат Карапетян: Фургал не будет приговорен к пожизненному сроку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку, считает его адвокат Фото:
новость из сюжета
Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку из-за истечения срока давности обвинения. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.

«По всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. По закону в таких случаях пожизненный срок лишения свободы назначить нельзя», — передает слова Михаила Карапетяна ТАСС. По словам адвоката, три преступления являются особо тяжкими, поэтому итоговое решение по делу зависит от решения суда.

Ранее URA.RU сообщало, что Мособлсуд признал Сергея Фургала виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Кроме этого, присяжные Люберецкого суда также признали его виновным. Следственный комитет России в июле 2020 года возбудил уголовное дело на экс-губернатора Хабаровского края по статье о покушении на убийство и убийство ряда предпринимателей.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку из-за истечения срока давности обвинения. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян. «По всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. По закону в таких случаях пожизненный срок лишения свободы назначить нельзя», — передает слова Михаила Карапетяна ТАСС. По словам адвоката, три преступления являются особо тяжкими, поэтому итоговое решение по делу зависит от решения суда. Ранее URA.RU сообщало, что Мособлсуд признал Сергея Фургала виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Кроме этого, присяжные Люберецкого суда также признали его виновным. Следственный комитет России в июле 2020 года возбудил уголовное дело на экс-губернатора Хабаровского края по статье о покушении на убийство и убийство ряда предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...