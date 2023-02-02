Адвокат Фургала дал прогноз по пожизненному сроку для политика

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не может быть приговорен к пожизненному сроку из-за истечения срока давности обвинения. Об этом сообщил его адвокат Михаил Карапетян.
«По всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. По закону в таких случаях пожизненный срок лишения свободы назначить нельзя», — передает слова Михаила Карапетяна ТАСС. По словам адвоката, три преступления являются особо тяжкими, поэтому итоговое решение по делу зависит от решения суда.
Ранее URA.RU сообщало, что Мособлсуд признал Сергея Фургала виновным в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Кроме этого, присяжные Люберецкого суда также признали его виновным. Следственный комитет России в июле 2020 года возбудил уголовное дело на экс-губернатора Хабаровского края по статье о покушении на убийство и убийство ряда предпринимателей.
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