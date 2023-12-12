Общество На прямую линию с Путиным поступило более миллиона обращений 12 декабря 2023 в 12:12 Размер текста - 17 + Самый долгий разговор с оператором на прямой линии длился полтора часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В преддверии «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным на прямую линию поступило свыше 850 тысяч звонков и 310 тысяч смс. Самый долгий разговор для операторов call-центра длился полтора часа. Новость по теме Как задать вопрос Путину на прямой линии в 2023 году «Более 850 тысяч звонков поступило к „Итогам года с Владимиром Путиным“ с 1 декабря», — передает телеканал « Россия 24» . Также в адрес Путина поступили более 310 тысяч смс. Глава России ответит на эти вопросы 14 декабря в прямом эфире. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно каждый гражданин страны, отправивший вопрос Путину, получит ответ. Уточняется, что ответ может поступить и не от самого главы России, но он все равно будет. В преддверии «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным на прямую линию поступило свыше 850 тысяч звонков и 310 тысяч смс. Самый долгий разговор для операторов call-центра длился полтора часа. «Более 850 тысяч звонков поступило к „Итогам года с Владимиром Путиным“ с 1 декабря», — передает телеканал «Россия 24». Также в адрес Путина поступили более 310 тысяч смс. Глава России ответит на эти вопросы 14 декабря в прямом эфире. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно каждый гражданин страны, отправивший вопрос Путину, получит ответ. Уточняется, что ответ может поступить и не от самого главы России, но он все равно будет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям