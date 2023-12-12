На прямую линию с Путиным поступило более миллиона обращений

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Приложение для прямой линии ВВП. Челябинск, прямая линия, приложение, путин на экране
Самый долгий разговор с оператором на прямой линии длился полтора часа Фото:

В преддверии «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным на прямую линию поступило свыше 850 тысяч звонков и 310 тысяч смс. Самый долгий разговор для операторов call-центра длился полтора часа.

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«Более 850 тысяч звонков поступило к „Итогам года с Владимиром Путиным“ с 1 декабря», — передает телеканал «Россия 24». Также в адрес Путина поступили более 310 тысяч смс. Глава России ответит на эти вопросы 14 декабря в прямом эфире.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно каждый гражданин страны, отправивший вопрос Путину, получит ответ. Уточняется, что ответ может поступить и не от самого главы России, но он все равно будет.

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В преддверии «Итогов года» с президентом РФ Владимиром Путиным на прямую линию поступило свыше 850 тысяч звонков и 310 тысяч смс. Самый долгий разговор для операторов call-центра длился полтора часа. «Более 850 тысяч звонков поступило к „Итогам года с Владимиром Путиным“ с 1 декабря», — передает телеканал «Россия 24». Также в адрес Путина поступили более 310 тысяч смс. Глава России ответит на эти вопросы 14 декабря в прямом эфире. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что абсолютно каждый гражданин страны, отправивший вопрос Путину, получит ответ. Уточняется, что ответ может поступить и не от самого главы России, но он все равно будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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