11 декабря 2023

Жители Челябинской области массово жалуются Текслеру на холод в домах

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Аномальные холода пришла и в квартиры некоторых жителей региона Фото:

Пришедшие в Челябинскую область аномальные морозы обострили проблему некачественного теплоснабжения. В соцсетях появляются десятки жалоб на холод в квартирах, адресованных губернатору региона Алексею Текслеру.

«Поселок Метлино замерзает! И нет решения проблемы!» «Троицк, улица Карташова, дом 35, с 07.12.2023 по сегодняшний день живем без отопления». «Г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 7. У нас уже двое суток нет ни горячей воды, ни отопления», — обращаются к Текслеру жители региона в паблике «А.Л. Текслер, помоги!».

Только в первой половине дня 12 декабря в группе появилось 15 обращений, связанных с низкой температурой в квартирах. Это сообщения от жителей Южноуральска, Озерска, Агаповского района, Карталов и других территорий региона. Помимо проблемы отопления, жители региона жалуются Текслеру на работу общественного транспорта, сложности с газификацией, вывозом твердых коммунальных отходов, обеспечение лекарственными препаратами.

В администрации территорий, жители которых отправили обращения на низкую температуру в квартирах, URA.RU направило запросы. На момент выхода публикации ответов на запросы в редакцию не поступало.

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Пришедшие в Челябинскую область аномальные морозы обострили проблему некачественного теплоснабжения. В соцсетях появляются десятки жалоб на холод в квартирах, адресованных губернатору региона Алексею Текслеру. «Поселок Метлино замерзает! И нет решения проблемы!» «Троицк, улица Карташова, дом 35, с 07.12.2023 по сегодняшний день живем без отопления». «Г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 7. У нас уже двое суток нет ни горячей воды, ни отопления», — обращаются к Текслеру жители региона в паблике «А.Л. Текслер, помоги!». Только в первой половине дня 12 декабря в группе появилось 15 обращений, связанных с низкой температурой в квартирах. Это сообщения от жителей Южноуральска, Озерска, Агаповского района, Карталов и других территорий региона. Помимо проблемы отопления, жители региона жалуются Текслеру на работу общественного транспорта, сложности с газификацией, вывозом твердых коммунальных отходов, обеспечение лекарственными препаратами. В администрации территорий, жители которых отправили обращения на низкую температуру в квартирах, URA.RU направило запросы. На момент выхода публикации ответов на запросы в редакцию не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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