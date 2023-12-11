Жители Челябинской области массово жалуются Текслеру на холод в домах

12 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Аномальные холода пришла и в квартиры некоторых жителей региона Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Пришедшие в Челябинскую область аномальные морозы обострили проблему некачественного теплоснабжения. В соцсетях появляются десятки жалоб на холод в квартирах, адресованных губернатору региона Алексею Текслеру. «Поселок Метлино замерзает! И нет решения проблемы!» «Троицк, улица Карташова, дом 35, с 07.12.2023 по сегодняшний день живем без отопления». «Г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 7. У нас уже двое суток нет ни горячей воды, ни отопления», — обращаются к Текслеру жители региона в паблике «А.Л. Текслер, помоги!». Только в первой половине дня 12 декабря в группе появилось 15 обращений, связанных с низкой температурой в квартирах. Это сообщения от жителей Южноуральска, Озерска, Агаповского района, Карталов и других территорий региона. Помимо проблемы отопления, жители региона жалуются Текслеру на работу общественного транспорта, сложности с газификацией, вывозом твердых коммунальных отходов, обеспечение лекарственными препаратами. В администрации территорий, жители которых отправили обращения на низкую температуру в квартирах, URA.RU направило запросы. На момент выхода публикации ответов на запросы в редакцию не поступало.

Пришедшие в Челябинскую область аномальные морозы обострили проблему некачественного теплоснабжения. В соцсетях появляются десятки жалоб на холод в квартирах, адресованных губернатору региона Алексею Текслеру. «Поселок Метлино замерзает! И нет решения проблемы!» «Троицк, улица Карташова, дом 35, с 07.12.2023 по сегодняшний день живем без отопления». «Г. Златоуст, ул. Полетаева, д. 7. У нас уже двое суток нет ни горячей воды, ни отопления», — обращаются к Текслеру жители региона в паблике «А.Л. Текслер, помоги!». Только в первой половине дня 12 декабря в группе появилось 15 обращений, связанных с низкой температурой в квартирах. Это сообщения от жителей Южноуральска, Озерска, Агаповского района, Карталов и других территорий региона. Помимо проблемы отопления, жители региона жалуются Текслеру на работу общественного транспорта, сложности с газификацией, вывозом твердых коммунальных отходов, обеспечение лекарственными препаратами. В администрации территорий, жители которых отправили обращения на низкую температуру в квартирах, URA.RU направило запросы. На момент выхода публикации ответов на запросы в редакцию не поступало.