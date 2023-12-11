11 декабря 2023

Компании ХМАО массово набирают персонал на рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч

«Авито Работа»: рабочим в ХМАО готовы платить зарплату в 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди самых высокооплачиваемых сотрудников ХМАО находятся машинисты Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе компании активно набирают рабочий персонал. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты, которые могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

«Машинисту вездехода в Лянторе обещают оплату 180 000-200 000 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь соответствующие права и стаж вождения не менее года. Специалист будет управлять гусеничным транспортом двух видов (МТЛБ и ГТ-Т) и участвовать в содержании и техническом обслуживании зимних автомобильных дорог», — говорится в исследовании.

Среди рабочих профессий в ХМАО на высокую зарплату могут рассчитывать и сварщики в строительных компаниях. Опытным кандидатам готовы платить от 170 тысяч рублей. А слесарю-гидравлику на ремонте грузовых и легковых машин предлагают 140 000 рублей в месяц. Иногородних работников даже готовы обеспечить жильем. «Для закрытия потребности в кадрах компании активно привлекают молодежь и старшее поколение, расширяют корпоративные льготные программы», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало о других дефицитных вакансиях ХМАО, на которых югорчанам обещают высокую зарплату. Подобным специалистам также готовы платить до 200 тысяч рублей. Среди них, например, находятся риелторы.

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В Ханты-Мансийском автономном округе компании активно набирают рабочий персонал. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты, которые могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Машинисту вездехода в Лянторе обещают оплату 180 000-200 000 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь соответствующие права и стаж вождения не менее года. Специалист будет управлять гусеничным транспортом двух видов (МТЛБ и ГТ-Т) и участвовать в содержании и техническом обслуживании зимних автомобильных дорог», — говорится в исследовании. Среди рабочих профессий в ХМАО на высокую зарплату могут рассчитывать и сварщики в строительных компаниях. Опытным кандидатам готовы платить от 170 тысяч рублей. А слесарю-гидравлику на ремонте грузовых и легковых машин предлагают 140 000 рублей в месяц. Иногородних работников даже готовы обеспечить жильем. «Для закрытия потребности в кадрах компании активно привлекают молодежь и старшее поколение, расширяют корпоративные льготные программы», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о других дефицитных вакансиях ХМАО, на которых югорчанам обещают высокую зарплату. Подобным специалистам также готовы платить до 200 тысяч рублей. Среди них, например, находятся риелторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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