Компании ХМАО массово набирают персонал на рабочие вакансии с зарплатой в 200 тысяч

«Авито Работа»: рабочим в ХМАО готовы платить зарплату в 200 тысяч рублей

12 декабря 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Среди самых высокооплачиваемых сотрудников ХМАО находятся машинисты Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе компании активно набирают рабочий персонал. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты, которые могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Машинисту вездехода в Лянторе обещают оплату 180 000-200 000 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь соответствующие права и стаж вождения не менее года. Специалист будет управлять гусеничным транспортом двух видов (МТЛБ и ГТ-Т) и участвовать в содержании и техническом обслуживании зимних автомобильных дорог», — говорится в исследовании. Среди рабочих профессий в ХМАО на высокую зарплату могут рассчитывать и сварщики в строительных компаниях. Опытным кандидатам готовы платить от 170 тысяч рублей. А слесарю-гидравлику на ремонте грузовых и легковых машин предлагают 140 000 рублей в месяц. Иногородних работников даже готовы обеспечить жильем. «Для закрытия потребности в кадрах компании активно привлекают молодежь и старшее поколение, расширяют корпоративные льготные программы», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о других дефицитных вакансиях ХМАО, на которых югорчанам обещают высокую зарплату. Подобным специалистам также готовы платить до 200 тысяч рублей. Среди них, например, находятся риелторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе компании активно набирают рабочий персонал. Среди самых высокооплачиваемых сотрудников находятся машинисты, которые могут рассчитывать на зарплату в 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Машинисту вездехода в Лянторе обещают оплату 180 000-200 000 рублей в месяц. Соискателю необходимо иметь соответствующие права и стаж вождения не менее года. Специалист будет управлять гусеничным транспортом двух видов (МТЛБ и ГТ-Т) и участвовать в содержании и техническом обслуживании зимних автомобильных дорог», — говорится в исследовании. Среди рабочих профессий в ХМАО на высокую зарплату могут рассчитывать и сварщики в строительных компаниях. Опытным кандидатам готовы платить от 170 тысяч рублей. А слесарю-гидравлику на ремонте грузовых и легковых машин предлагают 140 000 рублей в месяц. Иногородних работников даже готовы обеспечить жильем. «Для закрытия потребности в кадрах компании активно привлекают молодежь и старшее поколение, расширяют корпоративные льготные программы», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о других дефицитных вакансиях ХМАО, на которых югорчанам обещают высокую зарплату. Подобным специалистам также готовы платить до 200 тысяч рублей. Среди них, например, находятся риелторы.