03 декабря 2023
02 декабря 2023

В ХМАО работникам готовы платить зарплату в 200 тысяч из-за острого дефицита кадров

Риелторам в ХМАО готовы платить зарплату в 200 тысяч из-за дефицита кадров
© Служба новостей «URA.RU»
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Риелторам в ХМАО готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. В сфере наблюдается острый дефицит кадров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter.

«Специалисту по сопровождению сделок с недвижимостью обещают зарплату от 80 до 200 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. Риелторы входят в топ-10 самых дефицитных специалистов по региону. На одну вакансию по ХМАО в среднем приходится 1,5 резюме.

Среди профессий с нехваткой специалистов также оказались продавцы-консультанты и повара. Сотрудникам, в зависимости от позиции, по региону предлагают от 70 до 200 тысяч рублей. На подобную максимальную планку в заплате также могут рассчитывать менеджеры по развитию территорий.

Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих дефицитных вакансиях ХМАО. У таких специалистов максимальная зарплатная вилка доходит до 300 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе риелторам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. В сфере наблюдается острый дефицит кадров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Специалисту по сопровождению сделок с недвижимостью обещают зарплату от 80 до 200 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. Риелторы входят в топ-10 самых дефицитных специалистов по региону. На одну вакансию по ХМАО в среднем приходится 1,5 резюме. Среди профессий с нехваткой специалистов также оказались продавцы-консультанты и повара. Сотрудникам, в зависимости от позиции, по региону предлагают от 70 до 200 тысяч рублей. На подобную максимальную планку в заплате также могут рассчитывать менеджеры по развитию территорий. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих дефицитных вакансиях ХМАО. У таких специалистов максимальная зарплатная вилка доходит до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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