В ХМАО работникам готовы платить зарплату в 200 тысяч из-за острого дефицита кадров

Риелторам в ХМАО готовы платить зарплату в 200 тысяч из-за дефицита кадров

04 декабря 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Риелторам в ХМАО готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе риелторам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. В сфере наблюдается острый дефицит кадров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Специалисту по сопровождению сделок с недвижимостью обещают зарплату от 80 до 200 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. Риелторы входят в топ-10 самых дефицитных специалистов по региону. На одну вакансию по ХМАО в среднем приходится 1,5 резюме. Среди профессий с нехваткой специалистов также оказались продавцы-консультанты и повара. Сотрудникам, в зависимости от позиции, по региону предлагают от 70 до 200 тысяч рублей. На подобную максимальную планку в заплате также могут рассчитывать менеджеры по развитию территорий. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих дефицитных вакансиях ХМАО. У таких специалистов максимальная зарплатная вилка доходит до 300 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе риелторам готовы платить зарплату до 200 тысяч рублей. В сфере наблюдается острый дефицит кадров. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Head Hunter. «Специалисту по сопровождению сделок с недвижимостью обещают зарплату от 80 до 200 тысяч рублей на руки», — следует из данных исследования. Риелторы входят в топ-10 самых дефицитных специалистов по региону. На одну вакансию по ХМАО в среднем приходится 1,5 резюме. Среди профессий с нехваткой специалистов также оказались продавцы-консультанты и повара. Сотрудникам, в зависимости от позиции, по региону предлагают от 70 до 200 тысяч рублей. На подобную максимальную планку в заплате также могут рассчитывать менеджеры по развитию территорий. Ранее URA.RU рассказывало о самых дорогих дефицитных вакансиях ХМАО. У таких специалистов максимальная зарплатная вилка доходит до 300 тысяч рублей.