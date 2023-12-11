Задержанная за мошенничество блогер Уланова с мужем пыталась улететь за границу

12 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Алексея Уланова просили отправить под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и основательница «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерина Уланова и ее супруг Алексей якобы собирались улететь из России. У них уже были куплены билеты за границу, причем обратных билетов не было. Поэтому прокуратура настаивала на том, чтобы предпринимателей заключили под стражу, передает из зала Свердловского областного суда корреспондент URA.RU. Во время заседания по мере пресечения Алексею Уланову представители прокуратуры заявили, что пара купила три билета на самолет. Супруги собирались покинуть Россию вместе с ребенком. «Поэтому их нужно отправить в СИЗО», —зачитала ходатайство ведомства судья Свердловского облсуда Наталья Цейзер. Если Улановы не будут задержаны, то продолжат заниматься мошенничеством, уверяют силовики. С этим не согласилась сторона защиты. По мнению адвоката Алексея Кузнецова, его клиент Алексей Уланов, не собирается скрываться. «Более того, сейчас он и его супруга активно возвращают деньги клиентам, чьи доставки задержались», — отметил защитник в суде. 12 декабря Свердловский областной суд оставил без удовлетворения ходатайство прокуратуры о заключении Алексея Уланова под стражу. Мужчина остается на свободе. Суд над его супругой пройдет позже. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и основательница «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерина Уланова и ее супруг Алексей якобы собирались улететь из России. У них уже были куплены билеты за границу, причем обратных билетов не было. Поэтому прокуратура настаивала на том, чтобы предпринимателей заключили под стражу, передает из зала Свердловского областного суда корреспондент URA.RU. Во время заседания по мере пресечения Алексею Уланову представители прокуратуры заявили, что пара купила три билета на самолет. Супруги собирались покинуть Россию вместе с ребенком. «Поэтому их нужно отправить в СИЗО», —зачитала ходатайство ведомства судья Свердловского облсуда Наталья Цейзер. Если Улановы не будут задержаны, то продолжат заниматься мошенничеством, уверяют силовики. С этим не согласилась сторона защиты. По мнению адвоката Алексея Кузнецова, его клиент Алексей Уланов, не собирается скрываться. «Более того, сейчас он и его супруга активно возвращают деньги клиентам, чьи доставки задержались», — отметил защитник в суде. 12 декабря Свердловский областной суд оставил без удовлетворения ходатайство прокуратуры о заключении Алексея Уланова под стражу. Мужчина остается на свободе. Суд над его супругой пройдет позже. Им вменяют мошенничество, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).