Алексея Уланова — мужа блогера из Екатеринбурга Екатерины Улановой, с которой их на пару обвиняют в мошенничестве — не стали помещать в СИЗО, как просили представители обвинения. Мужчина остается на свободе, передает корреспондент URA.RU из Свердловского областного суда, где проходило заседание.
«Отменить решение Октябрьского районного суда от 3 декабря […] Отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношения меры пресечения в виде заключения под стражу», — постановила судья.
Как рассказал URA.RU адвокат мужчины Алексей Кузнецов, после вынесения нового решения для Уланова фактически ничего не изменилось. В начале декабря Октябрьский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему нельзя покидать квартиру после 22:00 и общаться с потерпевшими по делу. Прокуратура требовала отправить Улановых в СИЗО.
Уголовное дело возбуждено из-за жалоб семи — восьми человек, добавил адвокат. «Примерно половине человек за это время (с предыдущего суда) уже вернули деньги», — сказал Кузнецов. Сейчас Улановы настроены на то, чтобы разобраться со всеми жалобами, а потом вернуться к бизнесу.
Алексея Уланова и его супругу обвиняют в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Клиенты «Уланова-бюро» переводили деньги блогерше, а та обещала купить им бытовую технику, телефоны и другие товары. Однако покупатели так свой вещей и не дождались. Известно, что коллективный иск к предпринимателям подали полтысячи человек, а не «семи — восьми».
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