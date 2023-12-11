Реку Обь в ЯНАО загрязняют бытовыми отходами

В Лабытнанги сточные воды с отходами сбрасывает в протоки реки Обь

12 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

В 2024 году завершится реконструкция канализационно-очистных сооружений в Лабытнанги Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) в реку Обь сбрасывают загрязненные сточные воды, что негативно влияет на окружающую среду. Об этом сообщил житель города в telegram. «Иногда посещаю берега реки Обь, в том числе и берег одного из протоков. Гуляю на берегу протока Вылпосл в районе улицы Энергетиков в городе Лабытнанги. С тревогой наблюдаю, как мощным потоком в режиме 24 на 7 сточные воды вместе с отходами год за годом сбрасываются в реку, соответствующее зловоние прилагается», — написал житель города под постом главы округа в telegram. Горожанин поделился, что обеспокоен негативными последствиями загрязнения водоема. «Ниже в поселках люди занимаются промыслом, пользуются рекой. Рыбы становится меньше, да и люди могут заразится инфекциями. Почему молчат об этой проблеме, планируется ли что-то делать с этим?», — задался вопросами мужчина. В городской администрации сообщили, что канализационно-очистные сооружения в Лабытнанги находятся в высокой степени готовности. «Их ввод после реконструкции снизит негативное воздействие на окружающую среду. Около 2000 метров трубопровода для выпуска сточных вод соединят городскую канализационную систему и водоем. Завершить работы на объекте планируют уже в 2024 году», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что ЯНАО занял 20 место в «Зеленом рейтинге» регионов России. В округе обрабатывается большое количество твердых коммунальных отходов, что положительно влияет на экологию Ямала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лабытнанги (ЯНАО) в реку Обь сбрасывают загрязненные сточные воды, что негативно влияет на окружающую среду. Об этом сообщил житель города в telegram. «Иногда посещаю берега реки Обь, в том числе и берег одного из протоков. Гуляю на берегу протока Вылпосл в районе улицы Энергетиков в городе Лабытнанги. С тревогой наблюдаю, как мощным потоком в режиме 24 на 7 сточные воды вместе с отходами год за годом сбрасываются в реку, соответствующее зловоние прилагается», — написал житель города под постом главы округа в telegram. Горожанин поделился, что обеспокоен негативными последствиями загрязнения водоема. «Ниже в поселках люди занимаются промыслом, пользуются рекой. Рыбы становится меньше, да и люди могут заразится инфекциями. Почему молчат об этой проблеме, планируется ли что-то делать с этим?», — задался вопросами мужчина. В городской администрации сообщили, что канализационно-очистные сооружения в Лабытнанги находятся в высокой степени готовности. «Их ввод после реконструкции снизит негативное воздействие на окружающую среду. Около 2000 метров трубопровода для выпуска сточных вод соединят городскую канализационную систему и водоем. Завершить работы на объекте планируют уже в 2024 году», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что ЯНАО занял 20 место в «Зеленом рейтинге» регионов России. В округе обрабатывается большое количество твердых коммунальных отходов, что положительно влияет на экологию Ямала.