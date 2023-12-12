Из-за аварии температура в домах челябинского города упала до 10 градусов

В домах жителей Катав-Ивановска температура опустилась до 10 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за аварии на котельной «Центральная» в Катав-Ивановске (Челябинская область) замерзают жители одного из районов города. Жители сообщили, что температура в квартирах опустилась до 10 — 13 градусов.

«Жители города Катав- Ивановска умоляют о помощи: в городе случилось ЧП. На котельной „Центральная“ сломались котлы. Из трех функционирует только один. При сложившейся ситуации с экстремально холодными температурами на улице до минус 40 градусов, в квартирах города 10 — 13 градусов», — написали жители в соцсетях.

Жители заметили, что в такой ситуации дети не могут находиться в детсадах, школах и секциях. При этом штаб по данной ситуации в городе не создан.

«Администрация наняла подрядную организацию по ремонту. До 25 декабря котел соберут. Ожидаем футеровочный кирпич. Надеюсь, ситуацию удастся стабилизировать во время потепления», — сообщил URA.RU директор «Теплоэнерго» Сергей Жидов.

По приблизительным данным, без достаточного теплоснабжения осталось порядка 60 зданий центральной части города. Местные депутаты о проблеме сигнализировали осенью. По данным URA.RU, на ремонт оборудования из областного бюджета первоначально было выделено девять миллионов рублей. Однако в ходе ремонтных работ стало понятно, что потребуется еще семь миллионов. Неразбериха с документацией на оплату стала, по данным URA.RU, одной из причин отставки главы города Андрея Елисеева.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в администрацию Катав-Ивановска. К моменту публикации ответ не получен.