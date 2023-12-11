Экономика Промышленность В Екатеринбурге отменили продажу оборонного завода, вернув его государству 12 декабря 2023 в 13:24 Размер текста - 17 + «Завод радиоаппаратуры» возле парка Маяковского отходит под контроль государства (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области признал ничтожной сделку по продаже «Завода радиоаппаратуры» в декабре 2022 года. Имущество предприятия в ходе процедуры банкротства купил пермский завод «Электромаш», и, как посчитал суд, покупатель не планировал сохранять оборонное производство, хотя это было одно из условий сделки. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Сотрудники ведомства в ходе проверки выявили, что имущество «Завода радиоаппаратуры» выводили «для использования в коммерческих целях». Из материалов проверки следует вывод, что новый собственник купил завод «с целью ликвидации единым имущественным комплексом оборонного предприятия». Представители «Электромаша» не смогли убедительно объяснить, зачем купили екатеринбургский завод. И суд признал сделку ничтожной. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Арбитражный суд Свердловской области признал ничтожной сделку по продаже «Завода радиоаппаратуры» в декабре 2022 года. Имущество предприятия в ходе процедуры банкротства купил пермский завод «Электромаш», и, как посчитал суд, покупатель не планировал сохранять оборонное производство, хотя это было одно из условий сделки. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Сотрудники ведомства в ходе проверки выявили, что имущество «Завода радиоаппаратуры» выводили «для использования в коммерческих целях». Из материалов проверки следует вывод, что новый собственник купил завод «с целью ликвидации единым имущественным комплексом оборонного предприятия». Представители «Электромаша» не смогли убедительно объяснить, зачем купили екатеринбургский завод. И суд признал сделку ничтожной. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям