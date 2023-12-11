11 декабря 2023

В Екатеринбурге отменили продажу оборонного завода, вернув его государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, промышленность, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
«Завод радиоаппаратуры» возле парка Маяковского отходит под контроль государства (фото из архива) Фото:

Арбитражный суд Свердловской области признал ничтожной сделку по продаже «Завода радиоаппаратуры» в декабре 2022 года. Имущество предприятия в ходе процедуры банкротства купил пермский завод «Электромаш», и, как посчитал суд, покупатель не планировал сохранять оборонное производство, хотя это было одно из условий сделки. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Сотрудники ведомства в ходе проверки выявили, что имущество «Завода радиоаппаратуры» выводили «для использования в коммерческих целях». Из материалов проверки следует вывод, что новый собственник купил завод «с целью ликвидации единым имущественным комплексом оборонного предприятия».

Представители «Электромаша» не смогли убедительно объяснить, зачем купили екатеринбургский завод. И суд признал сделку ничтожной. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Арбитражный суд Свердловской области признал ничтожной сделку по продаже «Завода радиоаппаратуры» в декабре 2022 года. Имущество предприятия в ходе процедуры банкротства купил пермский завод «Электромаш», и, как посчитал суд, покупатель не планировал сохранять оборонное производство, хотя это было одно из условий сделки. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура России. Сотрудники ведомства в ходе проверки выявили, что имущество «Завода радиоаппаратуры» выводили «для использования в коммерческих целях». Из материалов проверки следует вывод, что новый собственник купил завод «с целью ликвидации единым имущественным комплексом оборонного предприятия». Представители «Электромаша» не смогли убедительно объяснить, зачем купили екатеринбургский завод. И суд признал сделку ничтожной. При этом решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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