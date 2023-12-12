Начальник курганского СУ СК Францишко планирует уехать в другой регион. Инсайд

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Силовики. Курган, францишко богдан
Глава курганского СУ СК задумался о переводе Фото:

Руководитель следственного управления СКР по Курганской области Богдан Францишко планирует подать прошение о переводе на службу в другой регион. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Генерал курганского СУ СК Францишко попросит о переводе в другой регион. Он некоторое время раздумывал и укрепился в своем решении», — рассказали источники. Они предполагают, что для быстрого решения своего вопроса он подаст рапорт о переводе в один из новых регионов.

О причинах такого решения генерала не упоминается. «Францишко дал поручение подготовить свой портрет для галереи бывших руководителей, что свидетельствует о серьезности его намерений», — говорят источники.

Францишко был назначен на должность главы курганских следователей в октябре 2019 года. В феврале 2022 года он дослужился до генеральского звания.

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Руководитель следственного управления СКР по Курганской области Богдан Францишко планирует подать прошение о переводе на службу в другой регион. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Генерал курганского СУ СК Францишко попросит о переводе в другой регион. Он некоторое время раздумывал и укрепился в своем решении», — рассказали источники. Они предполагают, что для быстрого решения своего вопроса он подаст рапорт о переводе в один из новых регионов. О причинах такого решения генерала не упоминается. «Францишко дал поручение подготовить свой портрет для галереи бывших руководителей, что свидетельствует о серьезности его намерений», — говорят источники. Францишко был назначен на должность главы курганских следователей в октябре 2019 года. В феврале 2022 года он дослужился до генеральского звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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