Руководитель следственного управления СКР по Курганской области Богдан Францишко планирует подать прошение о переводе на службу в другой регион. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Генерал курганского СУ СК Францишко попросит о переводе в другой регион. Он некоторое время раздумывал и укрепился в своем решении», — рассказали источники. Они предполагают, что для быстрого решения своего вопроса он подаст рапорт о переводе в один из новых регионов.
О причинах такого решения генерала не упоминается. «Францишко дал поручение подготовить свой портрет для галереи бывших руководителей, что свидетельствует о серьезности его намерений», — говорят источники.
Францишко был назначен на должность главы курганских следователей в октябре 2019 года. В феврале 2022 года он дослужился до генеральского звания.
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