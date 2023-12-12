Глава курганского СУ СК задумался о переводе Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Руководитель следственного управления СКР по Курганской области Богдан Францишко планирует подать прошение о переводе на службу в другой регион. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Генерал курганского СУ СК Францишко попросит о переводе в другой регион. Он некоторое время раздумывал и укрепился в своем решении», — рассказали источники. Они предполагают, что для быстрого решения своего вопроса он подаст рапорт о переводе в один из новых регионов.

О причинах такого решения генерала не упоминается. «Францишко дал поручение подготовить свой портрет для галереи бывших руководителей, что свидетельствует о серьезности его намерений», — говорят источники.

Францишко был назначен на должность главы курганских следователей в октябре 2019 года. В феврале 2022 года он дослужился до генеральского звания.