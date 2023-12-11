11 декабря 2023

Жители Тюменской области вновь начали умирать от коронавируса

В Тюменской области за неделю от коронавируса умерли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны. Тюмень, смерть, ритуальные услуги, груз 200, траурный зал
В Тюменской области смертельных случаев коронавируса не фиксировалось более полутора месяцев Фото:

В Тюменской области за неделю с 4 по 10 декабря от коронавируса умерли два человека. Это первые зарегистрированные случаи смертей от COVID с конца октября. Информация представлена на сайте «Стопкоронавирус».

«Тюменская область, неделя с 4 по 10 декабря. Выявлено больных коронавирусом — 1 945. Умерло двое», — говорится в статистике федерального портала.

По данным онлайн-сервисов, отслеживающих число заражений и смертей от коронавируса в РФ, последний летальный случай в Тюменской области фиксировался в конце октября. URA.RU направило запрос в депздрав региона, ответ ожидается.

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В Тюменской области за неделю с 4 по 10 декабря от коронавируса умерли два человека. Это первые зарегистрированные случаи смертей от COVID с конца октября. Информация представлена на сайте «Стопкоронавирус». «Тюменская область, неделя с 4 по 10 декабря. Выявлено больных коронавирусом — 1 945. Умерло двое», — говорится в статистике федерального портала. По данным онлайн-сервисов, отслеживающих число заражений и смертей от коронавируса в РФ, последний летальный случай в Тюменской области фиксировался в конце октября. URA.RU направило запрос в депздрав региона, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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