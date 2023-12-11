Жители Тюменской области вновь начали умирать от коронавируса

В Тюменской области смертельных случаев коронавируса не фиксировалось более полутора месяцев
В Тюменской области за неделю с 4 по 10 декабря от коронавируса умерли два человека. Это первые зарегистрированные случаи смертей от COVID с конца октября. Информация представлена на сайте «Стопкоронавирус».
«Тюменская область, неделя с 4 по 10 декабря. Выявлено больных коронавирусом — 1 945. Умерло двое», — говорится в статистике федерального портала.
По данным онлайн-сервисов, отслеживающих число заражений и смертей от коронавируса в РФ, последний летальный случай в Тюменской области фиксировался в конце октября. URA.RU направило запрос в депздрав региона, ответ ожидается.
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