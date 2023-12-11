Общество Здоровье Жители Тюменской области вновь начали умирать от коронавируса В Тюменской области за неделю от коронавируса умерли два человека 12 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 + В Тюменской области смертельных случаев коронавируса не фиксировалось более полутора месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за неделю с 4 по 10 декабря от коронавируса умерли два человека. Это первые зарегистрированные случаи смертей от COVID с конца октября. Информация представлена на сайте «Стопкоронавирус». «Тюменская область, неделя с 4 по 10 декабря. Выявлено больных коронавирусом — 1 945. Умерло двое», — говорится в статистике федерального портала. По данным онлайн-сервисов, отслеживающих число заражений и смертей от коронавируса в РФ, последний летальный случай в Тюменской области фиксировался в конце октября. URA.RU направило запрос в депздрав региона, ответ ожидается. В Тюменской области за неделю с 4 по 10 декабря от коронавируса умерли два человека. Это первые зарегистрированные случаи смертей от COVID с конца октября. Информация представлена на сайте «Стопкоронавирус». «Тюменская область, неделя с 4 по 10 декабря. Выявлено больных коронавирусом — 1 945. Умерло двое», — говорится в статистике федерального портала. По данным онлайн-сервисов, отслеживающих число заражений и смертей от коронавируса в РФ, последний летальный случай в Тюменской области фиксировался в конце октября. URA.RU направило запрос в депздрав региона, ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям