Вартовчанка пришла на шоу Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске
Жительница ХМАО Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. 19-летней девушке предстоит посоревноваться за свою мечту с конкурентами.
«Я хочу открыть в Нижневартовске БДСМ-отель. В нем будет пыточная кровать», — заявила Галина на шоу.
Помогать вартовчанке осуществить мечту будет спортивный блогер Алексей Столяров. Он предложил Галине назвать один из номеров отеля в честь него. «Горит желание обрадовать жителей Нижневартовска, чтобы у них появилось это заведение. Давай ты назовешь один номер моим именем?», — прокомментировал Столяров.
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