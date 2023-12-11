11 декабря 2023

Жительница ХМАО на шоу Ивлеевой борется за право открыть БДСМ-отель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка пришла на шоу Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске Фото:

Жительница ХМАО Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. 19-летней девушке предстоит посоревноваться за свою мечту с конкурентами.

«Я хочу открыть в Нижневартовске БДСМ-отель. В нем будет пыточная кровать», — заявила Галина на шоу.

Помогать вартовчанке осуществить мечту будет спортивный блогер Алексей Столяров. Он предложил Галине назвать один из номеров отеля в честь него. «Горит желание обрадовать жителей Нижневартовска, чтобы у них появилось это заведение. Давай ты назовешь один номер моим именем?», — прокомментировал Столяров.

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Жительница ХМАО Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. 19-летней девушке предстоит посоревноваться за свою мечту с конкурентами. «Я хочу открыть в Нижневартовске БДСМ-отель. В нем будет пыточная кровать», — заявила Галина на шоу. Помогать вартовчанке осуществить мечту будет спортивный блогер Алексей Столяров. Он предложил Галине назвать один из номеров отеля в честь него. «Горит желание обрадовать жителей Нижневартовска, чтобы у них появилось это заведение. Давай ты назовешь один номер моим именем?», — прокомментировал Столяров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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