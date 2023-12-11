Развлечения Интересное Жительница ХМАО на шоу Ивлеевой борется за право открыть БДСМ-отель. Видео 12 декабря 2023 в 15:06 Размер текста - 17 + Вартовчанка пришла на шоу Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница ХМАО Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. 19-летней девушке предстоит посоревноваться за свою мечту с конкурентами. «Я хочу открыть в Нижневартовске БДСМ-отель. В нем будет пыточная кровать», — заявила Галина на шоу. Помогать вартовчанке осуществить мечту будет спортивный блогер Алексей Столяров. Он предложил Галине назвать один из номеров отеля в честь него. «Горит желание обрадовать жителей Нижневартовска, чтобы у них появилось это заведение. Давай ты назовешь один номер моим именем?», — прокомментировал Столяров. Жительница ХМАО Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. 19-летней девушке предстоит посоревноваться за свою мечту с конкурентами. «Я хочу открыть в Нижневартовске БДСМ-отель. В нем будет пыточная кровать», — заявила Галина на шоу. Помогать вартовчанке осуществить мечту будет спортивный блогер Алексей Столяров. Он предложил Галине назвать один из номеров отеля в честь него. «Горит желание обрадовать жителей Нижневартовска, чтобы у них появилось это заведение. Давай ты назовешь один номер моим именем?», — прокомментировал Столяров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям