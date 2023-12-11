11 декабря 2023

В ЯНАО на «трассе смерти» полицейские спасли человека от гибели

На трассе Сургут — Салехард полицейские оказали помощь пассажиру «ГАЗели»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Сотрудники УГИБДД по ЯНАО оказали помощь умирающему водителю Фото:

Полицейские из Нового Уренгоя (ЯНАО) оказали помощь водителю «ГАЗели», который отравился выхлопными газами из-за сломавшейся автомобильной печи. Происшествие произошло на трассе Сургут — Салехард, которую в народе прозвали «трассой смерти», сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В ночное время 10 декабря при патрулировании автодороги Сургут — Салехард сотрудниками новоуренгойской Госавтоинспекции обнаружен на обочине автомобиль „ГАЗель“ с включенной аварийной сигнализацией, инспекторы заметили, что пассажир плохо себя чувствует. Незамедлительно на место вызвана бригада скорой помощи, пассажир передан медикам. Водитель пояснил, что в автомобиле произошла поломка печки, выхлопные газы попадают в салон», — сообщает пресс-служба окружного управления полиции на официальном сайте.

После этого, экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Дениса Тазеева и лейтенанта Петра Климова предпринял все меры для безопасной эвакуации автомобиля и водителя в Новый Уренгой. Действия инспекторов были признаны грамотными и своевременными, благодаря им удалось избежать трагических последствий.

Ранее URA.RU рассказало, что 6 декабря сотрудники ДПС Ноябрьска спасли водителя от обморожений. Водителей просят воздержаться от автомобильных поездок, если отложить поездку нет никакой возможности, то нужно убедиться в исправности транспортного средства.

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Полицейские из Нового Уренгоя (ЯНАО) оказали помощь водителю «ГАЗели», который отравился выхлопными газами из-за сломавшейся автомобильной печи. Происшествие произошло на трассе Сургут — Салехард, которую в народе прозвали «трассой смерти», сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «В ночное время 10 декабря при патрулировании автодороги Сургут — Салехард сотрудниками новоуренгойской Госавтоинспекции обнаружен на обочине автомобиль „ГАЗель“ с включенной аварийной сигнализацией, инспекторы заметили, что пассажир плохо себя чувствует. Незамедлительно на место вызвана бригада скорой помощи, пассажир передан медикам. Водитель пояснил, что в автомобиле произошла поломка печки, выхлопные газы попадают в салон», — сообщает пресс-служба окружного управления полиции на официальном сайте. После этого, экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Дениса Тазеева и лейтенанта Петра Климова предпринял все меры для безопасной эвакуации автомобиля и водителя в Новый Уренгой. Действия инспекторов были признаны грамотными и своевременными, благодаря им удалось избежать трагических последствий. Ранее URA.RU рассказало, что 6 декабря сотрудники ДПС Ноябрьска спасли водителя от обморожений. Водителей просят воздержаться от автомобильных поездок, если отложить поездку нет никакой возможности, то нужно убедиться в исправности транспортного средства.
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