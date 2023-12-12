Песков: в Кремле не отслеживают судьбу Навального

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков отметил, что не имеет возможностей интересоваться судьбой заключенного Навального Фото:

В Кремле не отслеживают судьбу заключенного Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы не имеем ни намерений, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года.

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В Кремле не отслеживают судьбу заключенного Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы не имеем ни намерений, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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