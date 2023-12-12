Общество Песков: в Кремле не отслеживают судьбу Навального 12 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + Песков отметил, что не имеет возможностей интересоваться судьбой заключенного Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не отслеживают судьбу заключенного Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы не имеем ни намерений, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года. В Кремле не отслеживают судьбу заключенного Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Мы не имеем ни намерений, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс их пребывания в соответствующих учреждениях», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом в РФ) заявила, что оппозиционер больше не числится в ИК-6 строгого режима во Владимирской области. Там он отбывал уголовное наказание с июня 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям