11 декабря 2023

Свердловчанка насмерть замерзла в доме без отопления, ее нашли спустя неделю. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка жила в деревянном доме без отопления Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) нашли труп пенсионерки. Женщина замерзла в собственном доме, где не было отопления. Ее тело пролежало там семь дней, внутри также находились собаки, рассказали URA.RU в фонде зоозащиты.

«Женщина жила в деревянном доме, где не было воды и отопления, газ отключили полгода назад. Внутри бардак, холодно, повсюду фекалии. Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер Виктория.

Сейчас собакам ищут новый дом. Волонтеры приезжают к ним кормить, и те по отношению к посторонним ведут себя агрессивно. «Видимо, защищают хозяйку», — считает собеседница. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД.

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В Сухом Логу (Свердловская область) нашли труп пенсионерки. Женщина замерзла в собственном доме, где не было отопления. Ее тело пролежало там семь дней, внутри также находились собаки, рассказали URA.RU в фонде зоозащиты. «Женщина жила в деревянном доме, где не было воды и отопления, газ отключили полгода назад. Внутри бардак, холодно, повсюду фекалии. Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер Виктория. Сейчас собакам ищут новый дом. Волонтеры приезжают к ним кормить, и те по отношению к посторонним ведут себя агрессивно. «Видимо, защищают хозяйку», — считает собеседница. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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