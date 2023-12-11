Происшествия Свердловчанка насмерть замерзла в доме без отопления, ее нашли спустя неделю. Видео 12 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 + Пенсионерка жила в деревянном доме без отопления Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) нашли труп пенсионерки. Женщина замерзла в собственном доме, где не было отопления. Ее тело пролежало там семь дней, внутри также находились собаки, рассказали URA.RU в фонде зоозащиты. «Женщина жила в деревянном доме, где не было воды и отопления, газ отключили полгода назад. Внутри бардак, холодно, повсюду фекалии. Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер Виктория. Сейчас собакам ищут новый дом. Волонтеры приезжают к ним кормить, и те по отношению к посторонним ведут себя агрессивно. «Видимо, защищают хозяйку», — считает собеседница. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД. В Сухом Логу (Свердловская область) нашли труп пенсионерки. Женщина замерзла в собственном доме, где не было отопления. Ее тело пролежало там семь дней, внутри также находились собаки, рассказали URA.RU в фонде зоозащиты. «Женщина жила в деревянном доме, где не было воды и отопления, газ отключили полгода назад. Внутри бардак, холодно, повсюду фекалии. Собаки в истощенном состоянии, пытались ее согреть. Из шести выжили шестеро, также нашли щенка, которого чуть не разорвали из-за голода, и трех кошек — все в ужасном состоянии», — рассказала волонтер Виктория. Сейчас собакам ищут новый дом. Волонтеры приезжают к ним кормить, и те по отношению к посторонним ведут себя агрессивно. «Видимо, защищают хозяйку», — считает собеседница. Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются сотрудники полиции территориального ОВД. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям