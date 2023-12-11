11 декабря 2023

Тюменцы увидят самый красивый звездопад года

В Тюменской области в ночь с 13 на 14 декабря будет виден звездопад Геминиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
В ночь звездопада в Тюмени ожидается ясное небо Фото:

В Тюменской области в ночь с 13 на 14 декабря можно будет наблюдать самый мощный в 2023 году звездопад Геминиды, силой в 150 метеоров в час. Об этом на своем сайте сообщает Московский планетарий.

«В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года. Прогнозируется 150 метеоров в час! Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России», — сообщается на сайте планетария.

По данным сайта Gismeteo, в ночь звездопада в Тюмени ожидается безоблачная погода. Таким образом, жители смогут увидеть самый богатый по количеству метеоров звездопад. Наблюдать за явлением лучше всего вдали от города, где отсутствует искусственное освещение.

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В Тюменской области в ночь с 13 на 14 декабря можно будет наблюдать самый мощный в 2023 году звездопад Геминиды, силой в 150 метеоров в час. Об этом на своем сайте сообщает Московский планетарий. «В ночь с 13 на 14 декабря ожидается красивый и мощный звездопад года. Прогнозируется 150 метеоров в час! Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России», — сообщается на сайте планетария. По данным сайта Gismeteo, в ночь звездопада в Тюмени ожидается безоблачная погода. Таким образом, жители смогут увидеть самый богатый по количеству метеоров звездопад. Наблюдать за явлением лучше всего вдали от города, где отсутствует искусственное освещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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