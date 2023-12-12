Иноагента-экстремиста Кагарлицкого оштрафовали и отпустили из зала суда

12 декабря 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Бориса Кагарлицкий заявлял, что сторона обвинения не учитывала суть видеоролика про теракт на Крымском мосту в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали на 600 тысяч рублей, а затем освободили в зале Верховного суда Коми. Он оштрафован по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ. «12 декабря в Сыктывкаре вынесли приговор Кагарлицкому, которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту», — передает «Комиинформ». При этом, сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого 5,5 лет лишения свободы. Как отмечает адвокат социолога, уголовное дело было возбуждено после видео, в котором тот рассказывал про первый теракт на Крымском мосту. При этом Кагарлицкий заявлял, что обвинение было построено только на названии ролика без анализа сути материала. *Борис Кагарлицкий признан иноагентом

Социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали на 600 тысяч рублей, а затем освободили в зале Верховного суда Коми. Он оштрафован по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ. «12 декабря в Сыктывкаре вынесли приговор Кагарлицкому, которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту», — передает «Комиинформ». При этом, сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого 5,5 лет лишения свободы. Как отмечает адвокат социолога, уголовное дело было возбуждено после видео, в котором тот рассказывал про первый теракт на Крымском мосту. При этом Кагарлицкий заявлял, что обвинение было построено только на названии ролика без анализа сути материала. *Борис Кагарлицкий признан иноагентом