Иноагента-экстремиста Кагарлицкого оштрафовали и отпустили из зала суда

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Интервью с Борисом Кагарлицким. Москва, кагарлицкий борис
Бориса Кагарлицкий заявлял, что сторона обвинения не учитывала суть видеоролика про теракт на Крымском мосту в 2022 году Фото:
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Иноагенты РФ

Социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали на 600 тысяч рублей, а затем освободили в зале Верховного суда Коми. Он оштрафован по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ.

«12 декабря в Сыктывкаре вынесли приговор Кагарлицкому, которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту», — передает «Комиинформ». При этом, сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого 5,5 лет лишения свободы.

Как отмечает адвокат социолога, уголовное дело было возбуждено после видео, в котором тот рассказывал про первый теракт на Крымском мосту. При этом Кагарлицкий заявлял, что обвинение было построено только на названии ролика без анализа сути материала.

*Борис Кагарлицкий признан иноагентом

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Социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали на 600 тысяч рублей, а затем освободили в зале Верховного суда Коми. Он оштрафован по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ. «12 декабря в Сыктывкаре вынесли приговор Кагарлицкому, которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту», — передает «Комиинформ». При этом, сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого 5,5 лет лишения свободы. Как отмечает адвокат социолога, уголовное дело было возбуждено после видео, в котором тот рассказывал про первый теракт на Крымском мосту. При этом Кагарлицкий заявлял, что обвинение было построено только на названии ролика без анализа сути материала. *Борис Кагарлицкий признан иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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