Иноагента-экстремиста Кагарлицкого оштрафовали и отпустили из зала суда

Социолога Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оштрафовали на 600 тысяч рублей, а затем освободили в зале Верховного суда Коми. Он оштрафован по делу об оправдании терроризма, сообщают российские СМИ.
«12 декабря в Сыктывкаре вынесли приговор Кагарлицкому, которого обвиняли в оправдании терроризма после взрыва на Крымском мосту», — передает «Комиинформ». При этом, сторона обвинения запрашивала для Кагарлицкого 5,5 лет лишения свободы.
Как отмечает адвокат социолога, уголовное дело было возбуждено после видео, в котором тот рассказывал про первый теракт на Крымском мосту. При этом Кагарлицкий заявлял, что обвинение было построено только на названии ролика без анализа сути материала.
*Борис Кагарлицкий признан иноагентом
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