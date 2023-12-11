Сериал «Тюмень — Северный край» оценят в Союзе кинематографистов в Москве

12 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

По итогам питчинга выберут четыре проекта, каждый из них получит миллион рублей на производство фильма Фото: Александр Мамаев © URA.RU Идею сериала «Тюмень — Северный край» тюменской кинокомпании «Пушка» 12 декабря представят в Союзе кинематографистов, на всероссийском питчинге в лаборатории «Формула пути». Коммерческий успех проекта оценят представители онлайн-платформ, сообщила URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. «Завтра мы расскажем о сериале „Тюмень — Северный край“ представителям Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, а также продюсерам крупных онлайн-платформ, например „Амедиа“. Мы сюда приехали не за деньгами, а за возможностями. Потому что кино — это всегда про то, что ты оказался в нужное время в нужном месте», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. Всего в лонг-лист творческой лаборатории «Формула пути» вошли 34 проекта со всей России, единственный тюменский фильм — работа кинокомпании «Пушка». По итогам питчинга выберут четыре картины. На производство каждой будет выделено по миллиону рублей.

Идею сериала «Тюмень — Северный край» тюменской кинокомпании «Пушка» 12 декабря представят в Союзе кинематографистов, на всероссийском питчинге в лаборатории «Формула пути». Коммерческий успех проекта оценят представители онлайн-платформ, сообщила URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. «Завтра мы расскажем о сериале „Тюмень — Северный край“ представителям Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, а также продюсерам крупных онлайн-платформ, например „Амедиа“. Мы сюда приехали не за деньгами, а за возможностями. Потому что кино — это всегда про то, что ты оказался в нужное время в нужном месте», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. Всего в лонг-лист творческой лаборатории «Формула пути» вошли 34 проекта со всей России, единственный тюменский фильм — работа кинокомпании «Пушка». По итогам питчинга выберут четыре картины. На производство каждой будет выделено по миллиону рублей.