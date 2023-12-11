11 декабря 2023

Сериал «Тюмень — Северный край» оценят в Союзе кинематографистов в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция Свердловского союза кинематографистов. Екатеринбург
По итогам питчинга выберут четыре проекта, каждый из них получит миллион рублей на производство фильма Фото:

Идею сериала «Тюмень — Северный край» тюменской кинокомпании «Пушка» 12 декабря представят в Союзе кинематографистов, на всероссийском питчинге в лаборатории «Формула пути». Коммерческий успех проекта оценят представители онлайн-платформ, сообщила URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць.

«Завтра мы расскажем о сериале „Тюмень — Северный край“ представителям Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, а также продюсерам крупных онлайн-платформ, например „Амедиа“. Мы сюда приехали не за деньгами, а за возможностями. Потому что кино — это всегда про то, что ты оказался в нужное время в нужном месте», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць.

Всего в лонг-лист творческой лаборатории «Формула пути» вошли 34 проекта со всей России, единственный тюменский фильм — работа кинокомпании «Пушка». По итогам питчинга выберут четыре картины. На производство каждой будет выделено по миллиону рублей.

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Идею сериала «Тюмень — Северный край» тюменской кинокомпании «Пушка» 12 декабря представят в Союзе кинематографистов, на всероссийском питчинге в лаборатории «Формула пути». Коммерческий успех проекта оценят представители онлайн-платформ, сообщила URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. «Завтра мы расскажем о сериале „Тюмень — Северный край“ представителям Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов, а также продюсерам крупных онлайн-платформ, например „Амедиа“. Мы сюда приехали не за деньгами, а за возможностями. Потому что кино — это всегда про то, что ты оказался в нужное время в нужном месте», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. Всего в лонг-лист творческой лаборатории «Формула пути» вошли 34 проекта со всей России, единственный тюменский фильм — работа кинокомпании «Пушка». По итогам питчинга выберут четыре картины. На производство каждой будет выделено по миллиону рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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