Путин подписал новые законы

В России вводят штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. О новых законах в РФ — в материале URA.RU.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Путин подписал следующие законы:

  • Закон, которым устанавливается штраф до миллиона рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными;
  • Закон, позволяющий консульским работникам удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов;
  • Закон, повышающий с трех до четырех лет возраст детей, чьи матери, совершившие преступления небольшой тяжести, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение;
  • Закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года, включая использование сервисов с иностранным участием;
  • Закон, который предусматривает проведение на госгранице дезинфекции автомобилей, въезжающих в Россию из стран, где зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями;
  • Закон, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
  • Закон, закрепляющий принцип целостности и неделимости собраний музеев. Так, особо ценным движимым имуществом признаются все вещи и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной, а также просветительной деятельности;
  • Закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, при этом все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. О новых законах в РФ — в материале URA.RU. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Путин подписал следующие законы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...