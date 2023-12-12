Путин подписал новые законы

Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. О новых законах в РФ — в материале URA.RU.
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- Закон, которым устанавливается штраф до миллиона рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными;
- Закон, позволяющий консульским работникам удостоверять равнозначность электронного и бумажного документов;
- Закон, повышающий с трех до четырех лет возраст детей, чьи матери, совершившие преступления небольшой тяжести, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение;
- Закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года, включая использование сервисов с иностранным участием;
- Закон, который предусматривает проведение на госгранице дезинфекции автомобилей, въезжающих в Россию из стран, где зарегистрированы вспышки заболеваний животных инфекционными болезнями;
- Закон, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
- Закон, закрепляющий принцип целостности и неделимости собраний музеев. Так, особо ценным движимым имуществом признаются все вещи и коллекции музеев, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной, а также просветительной деятельности;
- Закон, согласно которому создание новых скотомогильников запрещается, при этом все старые должны быть ликвидированы в течение 25 лет.
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