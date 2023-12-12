Путин подписал новые законы

В России вводят штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных возможностей для авторизации на сайтах РФ до 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал несколько новых законов. Среди них: закон, устанавливающий штраф за нарушения при обращении с биометрическими данными и закон, запрещающий создание новых скотомогильников. О новых законах в РФ — в материале URA.RU.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Путин подписал следующие законы: