12 декабря 2023

Новая компания курганского девелопера построит жилой комплекс в центре Кургана. Скрин

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Стройка. Нижневартовск , кран, высотка, многоэтажный дом, строительство дома, строящееся здание, дом
Новый ЖК построит компания девелопера Vitamin Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Компания «СЗ «Близкий», принадлежащая девелоперу Vitamin, построит в центре Кургана новый жилой комплекс из двух разноэтажных домов. Информация о выдаче разрешения на строительство квартала размещен на сайте администрации города. Фирма была создана в мае 2023 года бизнесменами Юрием Калининым и Артемом Бером.

«ООО «СЗ «Близкий». Разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Станционная-Ипподромная-Коли Мяготина в Кургане. Земельные участки №205, 209», — говорится в документе.

Согласно данным сайта девелопера, жилой комплекс будет состоять из двух корпусов на четыре и девять этажей. Также указано, что двор будет без машин, а между домами расположится детская площадка. Новый ЖК получит название «Близкий». Его планируют сдать до конца второго квартала 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод, входящий в структуру УГМК, построит для работников жилой комплекс. Он расположится в Шадринске. Власти региона пообещали поддержать проект предприятия «ШААЗ» инфраструктурой.

В новом жилом комплексе будет два жилых дома по 4 и 9 этажей
В новом жилом комплексе будет два жилых дома по 4 и 9 этажей

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Компания «СЗ «Близкий», принадлежащая девелоперу Vitamin, построит в центре Кургана новый жилой комплекс из двух разноэтажных домов. Информация о выдаче разрешения на строительство квартала размещен на сайте администрации города. Фирма была создана в мае 2023 года бизнесменами Юрием Калининым и Артемом Бером. «ООО «СЗ «Близкий». Разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Станционная-Ипподромная-Коли Мяготина в Кургане. Земельные участки №205, 209», — говорится в документе. Согласно данным сайта девелопера, жилой комплекс будет состоять из двух корпусов на четыре и девять этажей. Также указано, что двор будет без машин, а между домами расположится детская площадка. Новый ЖК получит название «Близкий». Его планируют сдать до конца второго квартала 2025 года. Ранее URA.RU писало, что курганский завод, входящий в структуру УГМК, построит для работников жилой комплекс. Он расположится в Шадринске. Власти региона пообещали поддержать проект предприятия «ШААЗ» инфраструктурой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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