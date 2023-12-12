Компания «СЗ «Близкий», принадлежащая девелоперу Vitamin, построит в центре Кургана новый жилой комплекс из двух разноэтажных домов. Информация о выдаче разрешения на строительство квартала размещен на сайте администрации города. Фирма была создана в мае 2023 года бизнесменами Юрием Калининым и Артемом Бером.
«ООО «СЗ «Близкий». Разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Станционная-Ипподромная-Коли Мяготина в Кургане. Земельные участки №205, 209», — говорится в документе.
Согласно данным сайта девелопера, жилой комплекс будет состоять из двух корпусов на четыре и девять этажей. Также указано, что двор будет без машин, а между домами расположится детская площадка. Новый ЖК получит название «Близкий». Его планируют сдать до конца второго квартала 2025 года.
Ранее URA.RU писало, что курганский завод, входящий в структуру УГМК, построит для работников жилой комплекс. Он расположится в Шадринске. Власти региона пообещали поддержать проект предприятия «ШААЗ» инфраструктурой.
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