Новый ЖК построит компания девелопера Vitamin Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Компания «СЗ «Близкий», принадлежащая девелоперу Vitamin, построит в центре Кургана новый жилой комплекс из двух разноэтажных домов. Информация о выдаче разрешения на строительство квартала размещен на сайте администрации города. Фирма была создана в мае 2023 года бизнесменами Юрием Калининым и Артемом Бером.

«ООО «СЗ «Близкий». Разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Станционная-Ипподромная-Коли Мяготина в Кургане. Земельные участки №205, 209», — говорится в документе.

Согласно данным сайта девелопера, жилой комплекс будет состоять из двух корпусов на четыре и девять этажей. Также указано, что двор будет без машин, а между домами расположится детская площадка. Новый ЖК получит название «Близкий». Его планируют сдать до конца второго квартала 2025 года.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод, входящий в структуру УГМК, построит для работников жилой комплекс. Он расположится в Шадринске. Власти региона пообещали поддержать проект предприятия «ШААЗ» инфраструктурой.