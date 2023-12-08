Курганский завод из структуры УГМК построит для работников жилой комплекс

08 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Комплекс планируют построить в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Представители Шадринского автоагрегатного завода (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) планируют построить для сотрудников организации жилой комплекс в одноименном городе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Шадринск. Шадринский автоагрегатный завод. Предприятие планирует построить в Шадринске новый жилой комплекс для сотрудников. Мы поддержим проект инфраструктурой. Обсудили также и ряд новых социальных проектов на благо развития области», — сообщил Шумков. Губернатор отметил, что представители завода модернизировали два производства. Также на предприятии на 10% выросло количество сотрудников. По словам Шумкова, дальше будет еще больше сотрудников. Ранее стало известно, что в Кургане в микрорайоне Рябково новые дома построит компания Стройкомплект». Еще один жилой комплекс в центре Кургана возведут представители компания «Атлант». Также Шумков поручил подчиненным ежедневно контролировать строительство домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка.

Представители Шадринского автоагрегатного завода (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) планируют построить для сотрудников организации жилой комплекс в одноименном городе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Шадринск. Шадринский автоагрегатный завод. Предприятие планирует построить в Шадринске новый жилой комплекс для сотрудников. Мы поддержим проект инфраструктурой. Обсудили также и ряд новых социальных проектов на благо развития области», — сообщил Шумков. Губернатор отметил, что представители завода модернизировали два производства. Также на предприятии на 10% выросло количество сотрудников. По словам Шумкова, дальше будет еще больше сотрудников. Ранее стало известно, что в Кургане в микрорайоне Рябково новые дома построит компания Стройкомплект». Еще один жилой комплекс в центре Кургана возведут представители компания «Атлант». Также Шумков поручил подчиненным ежедневно контролировать строительство домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка.