Курганский завод из структуры УГМК построит для работников жилой комплекс

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Город. Курган, кран, строительный кран, стройка
Комплекс планируют построить в Шадринске Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Представители Шадринского автоагрегатного завода (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) планируют построить для сотрудников организации жилой комплекс в одноименном городе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Шадринск. Шадринский автоагрегатный завод. Предприятие планирует построить в Шадринске новый жилой комплекс для сотрудников. Мы поддержим проект инфраструктурой. Обсудили также и ряд новых социальных проектов на благо развития области», — сообщил Шумков.

Губернатор отметил, что представители завода модернизировали два производства. Также на предприятии на 10% выросло количество сотрудников. По словам Шумкова, дальше будет еще больше сотрудников.

Ранее стало известно, что в Кургане в микрорайоне Рябково новые дома построит компания Стройкомплект». Еще один жилой комплекс в центре Кургана возведут представители компания «Атлант». Также Шумков поручил подчиненным ежедневно контролировать строительство домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка.

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Представители Шадринского автоагрегатного завода (входит в состав Уральской горно-металлургической компании) планируют построить для сотрудников организации жилой комплекс в одноименном городе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Шадринск. Шадринский автоагрегатный завод. Предприятие планирует построить в Шадринске новый жилой комплекс для сотрудников. Мы поддержим проект инфраструктурой. Обсудили также и ряд новых социальных проектов на благо развития области», — сообщил Шумков. Губернатор отметил, что представители завода модернизировали два производства. Также на предприятии на 10% выросло количество сотрудников. По словам Шумкова, дальше будет еще больше сотрудников. Ранее стало известно, что в Кургане в микрорайоне Рябково новые дома построит компания Стройкомплект». Еще один жилой комплекс в центре Кургана возведут представители компания «Атлант». Также Шумков поручил подчиненным ежедневно контролировать строительство домов для жителей сгоревших весной домов в деревне Логоушка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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