Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО

«Авито»: автокрановщики на Ямале могут заработать до 200 000 рублей в месяц

12 декабря 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Рабочие профессии дают возможность высокого заработка на Ямале Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО — это автокрановщики, электро и автослесари. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито Работы». «Автокрановщик в транспортной компании в Ноябрьске может рассчитывать на 180 000-200 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики «Авито Работа». Помимо управления краном, специалист должен будет следить за техническим состоянием транспорта, а также уметь его ремонтировать. Иногороднему сотруднику работодатель предоставит жилье. Зарплату до 200 тысяч рублей на Ямале готовы платить электрослесарю контрольно-измерительных приборов. «Электрослесарю КИПиА четвертого разряда с профильным образованием и стажем больше года обещают оплату до 133.000 рублей в месяц. Он будет обслуживать и ремонтировать оборудование электростанции в Новом Уренгое. Дополнением к заработку станут полис ДМС, абонемент на занятия спортом, путевки на санаторно-курортное лечение, а также квартира и компенсация расходов на переезд для иногороднего кандидата», — отметили специалисты. Автослесарь в Новом Уренгое может получать до 200 тысяч рублей. «Он будет заниматься техобслуживанием и ремонтом xoдовой части, трaнcмисcии, бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Как и предыдущим двум специалистам, работодатель при необходимости может предоставить жилье. Как указано в вакансии, на место может претендовать соискатель пенсионного возраста», — отметили в «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о работниках из сферы транспортной логистики, которые наиболее востребованы в ЯНАО зимой. Машинисту автокрана готовы платить до 300 тысяч рублей за вахту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО — это автокрановщики, электро и автослесари. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито Работы». «Автокрановщик в транспортной компании в Ноябрьске может рассчитывать на 180 000-200 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики «Авито Работа». Помимо управления краном, специалист должен будет следить за техническим состоянием транспорта, а также уметь его ремонтировать. Иногороднему сотруднику работодатель предоставит жилье. Зарплату до 200 тысяч рублей на Ямале готовы платить электрослесарю контрольно-измерительных приборов. «Электрослесарю КИПиА четвертого разряда с профильным образованием и стажем больше года обещают оплату до 133.000 рублей в месяц. Он будет обслуживать и ремонтировать оборудование электростанции в Новом Уренгое. Дополнением к заработку станут полис ДМС, абонемент на занятия спортом, путевки на санаторно-курортное лечение, а также квартира и компенсация расходов на переезд для иногороднего кандидата», — отметили специалисты. Автослесарь в Новом Уренгое может получать до 200 тысяч рублей. «Он будет заниматься техобслуживанием и ремонтом xoдовой части, трaнcмисcии, бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Как и предыдущим двум специалистам, работодатель при необходимости может предоставить жилье. Как указано в вакансии, на место может претендовать соискатель пенсионного возраста», — отметили в «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о работниках из сферы транспортной логистики, которые наиболее востребованы в ЯНАО зимой. Машинисту автокрана готовы платить до 300 тысяч рублей за вахту.