11 декабря 2023

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО

«Авито»: автокрановщики на Ямале могут заработать до 200 000 рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие профессии дают возможность высокого заработка на Ямале Фото:

Самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО — это автокрановщики, электро и автослесари. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито Работы».

«Автокрановщик в транспортной компании в Ноябрьске может рассчитывать на 180 000-200 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики «Авито Работа». Помимо управления краном, специалист должен будет следить за техническим состоянием транспорта, а также уметь его ремонтировать. Иногороднему сотруднику работодатель предоставит жилье.

Зарплату до 200 тысяч рублей на Ямале готовы платить электрослесарю контрольно-измерительных приборов. «Электрослесарю КИПиА четвертого разряда с профильным образованием и стажем больше года обещают оплату до 133.000 рублей в месяц. Он будет обслуживать и ремонтировать оборудование электростанции в Новом Уренгое. Дополнением к заработку станут полис ДМС, абонемент на занятия спортом, путевки на санаторно-курортное лечение, а также квартира и компенсация расходов на переезд для иногороднего кандидата», — отметили специалисты.

Автослесарь в Новом Уренгое может получать до 200 тысяч рублей. «Он будет заниматься техобслуживанием и ремонтом xoдовой части, трaнcмисcии, бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Как и предыдущим двум специалистам, работодатель при необходимости может предоставить жилье. Как указано в вакансии, на место может претендовать соискатель пенсионного возраста», — отметили в «Авито Работа».

Ранее URA.RU сообщало о работниках из сферы транспортной логистики, которые наиболее востребованы в ЯНАО зимой. Машинисту автокрана готовы платить до 300 тысяч рублей за вахту.

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Самые востребованные и высокооплачиваемые рабочие профессии в ЯНАО — это автокрановщики, электро и автослесари. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Авито Работы». «Автокрановщик в транспортной компании в Ноябрьске может рассчитывать на 180 000-200 000 рублей в месяц», — сообщили аналитики «Авито Работа». Помимо управления краном, специалист должен будет следить за техническим состоянием транспорта, а также уметь его ремонтировать. Иногороднему сотруднику работодатель предоставит жилье. Зарплату до 200 тысяч рублей на Ямале готовы платить электрослесарю контрольно-измерительных приборов. «Электрослесарю КИПиА четвертого разряда с профильным образованием и стажем больше года обещают оплату до 133.000 рублей в месяц. Он будет обслуживать и ремонтировать оборудование электростанции в Новом Уренгое. Дополнением к заработку станут полис ДМС, абонемент на занятия спортом, путевки на санаторно-курортное лечение, а также квартира и компенсация расходов на переезд для иногороднего кандидата», — отметили специалисты. Автослесарь в Новом Уренгое может получать до 200 тысяч рублей. «Он будет заниматься техобслуживанием и ремонтом xoдовой части, трaнcмисcии, бензиновых и дизельных двигателей автомобилей. Как и предыдущим двум специалистам, работодатель при необходимости может предоставить жилье. Как указано в вакансии, на место может претендовать соискатель пенсионного возраста», — отметили в «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о работниках из сферы транспортной логистики, которые наиболее востребованы в ЯНАО зимой. Машинисту автокрана готовы платить до 300 тысяч рублей за вахту.
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