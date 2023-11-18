18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ЯНАО ищут крановщика на месторождение с зарплатой более 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник может получить дополнительные деньги за продление вахты Фото:

В ЯНАО ищут машиниста автокрана, который будут работать вахтовым методом на ямальском месторождение. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Зарплату обещают 348 тысяч рублей за вахту в 60 дней.

«Приглашаем машинистов автокранов работать на месторождение в ЯНАО. Заработная плата — 348 тысяч рублей зa вахту 60/30. Смены пo десять часов каждый день. Обязанности: управление автомобильным краном марки УРАЛ, КАМАЗ, участие в мелкосрочном ремонте на линии, а также в зоне РММ, выполнение строительных, монтажных, погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении.

По словам работодателя, у сотрудника должен быть опыт работы на автомобильных кранах от трех лет, действующее водительское удостоверение категории В и С, знание техники, умение проводить техобслуживание, знание основных технических характеристик и общего устройства техники. А также работнику нужно иметь удостоверение машиниста автокрана.

Организация предоставляет трехразовое горячее питание и проживание в общежитии. Выдается полный комплект спецодежды: костюм, теплая куртка, зимние ботинки или сапоги, каска, строительный жилет и перчатки. Северная медкомиссия и билеты до месторождения и обратно оплачиваются за счет компании. Продление вахты на месяц — 10 тысяч рублей, на два месяца — 15 тысяч рублей.

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В ЯНАО ищут машиниста автокрана, который будут работать вахтовым методом на ямальском месторождение. Информация об этом размещена на сайте «Авито». Зарплату обещают 348 тысяч рублей за вахту в 60 дней. «Приглашаем машинистов автокранов работать на месторождение в ЯНАО. Заработная плата — 348 тысяч рублей зa вахту 60/30. Смены пo десять часов каждый день. Обязанности: управление автомобильным краном марки УРАЛ, КАМАЗ, участие в мелкосрочном ремонте на линии, а также в зоне РММ, выполнение строительных, монтажных, погрузо-разгрузочных работ», — указано в объявлении. По словам работодателя, у сотрудника должен быть опыт работы на автомобильных кранах от трех лет, действующее водительское удостоверение категории В и С, знание техники, умение проводить техобслуживание, знание основных технических характеристик и общего устройства техники. А также работнику нужно иметь удостоверение машиниста автокрана. Организация предоставляет трехразовое горячее питание и проживание в общежитии. Выдается полный комплект спецодежды: костюм, теплая куртка, зимние ботинки или сапоги, каска, строительный жилет и перчатки. Северная медкомиссия и билеты до месторождения и обратно оплачиваются за счет компании. Продление вахты на месяц — 10 тысяч рублей, на два месяца — 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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